Российские суверенные евробонды будут демонстрировать "боковую" динамику - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка снижаются до уровня 2,37-2,38% годовых, нефть Brent стабильна, удерживается вблизи отметки 50,8. Скорее всего, в этом ключе российские суверенные евробонды будут демонстрировать "боковую" динамику котировок. При этом глобальные рынки будут в ожидании выхода важных данных в США – розничных продаж и индекса CPI за апрель, которые могут отразиться на ожиданиях по темпам ужесточения монетарной политики. Рыночная вероятность повышения ставок ФРС в июне по-прежнему почти 100%. Выход новых макроданных может внести некоторые корректировки в рыночные ожидания темпов подъема ставок, но вряд ли они сильно изменят настрой на июнь. Вместе с тем присутствуют риски дальнейшего роста доходности базовых активов (UST-10 до 2,5-2,6%) в среднесрочной перспективе, триггером могут оказаться сильные данные по инфляции или прогресс в принятии налоговой реформы Д. Трампа. В этом случае избежать роста доходности российских евробондов вряд ли удастся", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.