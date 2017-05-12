Майские стереотипы "sell in may" сдерживают рост индекса ММВБ - ВТБ 24

"Несмотря на то, что наступил сезон дивидендных покупок, майские стереотипы "sell in may" сдерживают рост индекса ММВБ. Российским инвесторам нужно время, чтобы приобрести уверенность в собственной траектории роста, а пока они обостренно реагируют на колебания настроений на американском фондовом рынке и споры хозяйствующих субъектов. В пятницу российский рынок попытается отыграть часть потерь четверга. Тем не менее, американские фьючерсы торгуются в небольшом негативе перед выходом ключевых на сегодня данных о розничных продажах в США. Розничный сектор был драйвером вчерашнего снижения американских акций, опасения возобновления коррекции за океаном сохранят осторожность и на нашем рынке. Нефтяные цены внушают больший оптимизм. В понедельник предполагаем позитивное открытие на ММВБ", - отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин.