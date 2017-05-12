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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции будут торговаться в "боковике" - БКС
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12 мая 2017 года 10:36

Акции будут торговаться в "боковике" - БКС

"Российский рынок акций вернулся на уровни, которые были отмечены в начале торговой недели, несмотря на значительно подорожавшую нефть и укрепившийся рубль. Мы ожидаем, что акции будут торговаться в "боковике". Сегодня ожидается выход макроданных в США (индекс потребительских цен и данные по обороту розничной торговли за апрель во второй половине дня). В воскресенье президент Владимир Путин должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита "Один пояс – один путь", который пройдет в Пекине", - отмечают специалисты БКС.

Опубликовано: /БКС/
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