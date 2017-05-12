Рынок акций откроется нейтрально - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. С одной стороны, негативным фактором для наших акций станет коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent не смогла удержаться выше $51. С другой, вчера к окончанию торгов в США основные площадки отыграли большую часть потерь, индексы Dow Jones и S&P 500 закончили торговую сессию с незначительным снижением на 0,1% и 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 0,1%. На торгах в Азии основные индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. На наш взгляд, негатив от коррекции в ценах на нефть будет скомпенсирован восстановлением американских площадок, что приведет к нейтральному открытию нашего рынка и консолидации основных российских индексов в первые часы торгов у уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе — умеренный рост основных индексов может поддержать российских "быков", что приведет к закреплению нашего рынка на положительной территории", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.