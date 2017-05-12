Ожидаем некоторого ослабления рубля в начале торговой сессии - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи мы ожидаем некоторого ослабления рубля в начале торговой сессии. Коррекция в ценах на нефть будет способствовать покупкам в долларе и евро в первые часы торгов. Однако уже к середине дня ситуация может измениться. Даже в случае консолидации на рынке энергоносителей у текущих значений поддержку рублю окажет приближение налогового периода, что позволит "медведям" продолжить негативную динамику, и доллар может уйти ниже отметки 57 рублей", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.