Евро будет консолидироваться в границах 61,60-62,30 руб. - TeleTrade

На локальном валютном рынке российский рубль продолжает уверенное укрепление, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров. Поддержку рублю оказывают приближение налоговых выплат, рост нефтяных котировок и сохраняющийся интерес к российским долговым обязательствам. После встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа уровень геополитических рисков снизился, что также позитивно отразилось на курсе рубля.

Таким образом, отмечает А. Егоров, практически весь спектр факторов влияния на рубль в краткосрочной перспективе на стороне российской валюты. В течение ближайших двух недель, вплоть до заседания ОПЕК 25 мая, российский рубль будет пользоваться спросом. Техническим уровнем, сдерживающим более активное укрепление рубля против доллара США выступает отметка 56,85. Фундаментальное противодействие оказывают вербальные интервенции руководителей экономического блока правительства РФ. Комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможных покупках валюты в резервы при достижении целевого уровня по инфляции оказали нейтральное действие, так как глава регулятора отметила, что процедура существенно не повлияет на рынок.

В первой половине торговой сессии пятницы на Московской бирже доллар США, вероятно, будет торговаться в диапазоне 56,80-57,20, евро будет консолидироваться в границах 61,60-62,30, прогнозирует специалист TeleTrade.