Доллар останется в диапазоне 56,9-57,4 руб. - Exness

"Сегодня курс доллара, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 56,9-57,4 руб. на фоне стабилизации цен на нефть в диапазоне $50,5-51 за баррель. Во второй половине дня давление на российскую валюту может оказать статистика по потребительской инфляции и числу буровых установок в США. Из внутренней макростатистики сегодня стоит обратить внимание на данные по торговому балансу РФ за март", – полагает аналитик Exness Сергей Кочергин.