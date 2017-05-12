Утренние прогнозы: нейтральное начало дня

В целом аналитики предполагают нейтральное открытие рынка акций РФ в пятницу. В дальнейшем возможен рост фондовых индексов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2000-2005 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть его консолидацию вблизи достигнутых уровней при пониженной активности инвесторов в преддверии выходных".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет пятницу, по нашему мнению, незначительным изменением. Мы сохраняем рекомендацию использовать локальные просадки для покупок. Целями будущего роста видим 2150, 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. Ближайшим сопротивлением по-прежнему выступает район 2050-2070 пунктов. Итоги дня будут определены данными по розничным продажам в США за апрель, индексу потребительских цен за апрель (15:30 мск)".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "На наш взгляд, негатив от коррекции в ценах на нефть будет скомпенсирован восстановлением американских площадок, что приведет к нейтральному открытию нашего рынка и консолидации основных российских индексов в первые часы торгов у уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе — умеренный рост основных индексов может поддержать российских "быков", что приведет к закреплению нашего рынка на положительной территории".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Данные технического анализа оставляют в силе возможность роста по индексу РТС после коррекционного дня накануне. Внешний фон достаточно позитивен с утра".