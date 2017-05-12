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12 мая 2017 года 09:48

На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 12 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и статданные из США. Как сообщалось, число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. и составило 236 тыс., хотя аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 7 тыс., до 245 тыс. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 апреля, понизилось на 61 тыс. - до 1,918 млн с пересмотренных 2,079 млн человек. Показатель обновил минимум с ноября 1988 года.

Кроме того, цены производителей в США в апреле повысились на 0,5% по сравнению с мартом, тогда как эксперты ожидали роста на 0,2%. В годовом выражении показатель повысился на 2,5%, а не на 2,2%, как прогнозировали эксперты.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу вслед за снижением индексов США на слабой отчетности крупных компаний. Сводный индекс АТР MSCI Asian Pacific понизился на 0,4%. С начала недели индикатор вырос на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,37%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, индийский BSE Sensex 30 - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе - подъем составляет 3,7-3,8% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Недельное повышение цен будет первым за месяц. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК повысилась на 0,26% - до $50,90 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,33% - до $47,99 за баррель. В четверг обе марки подорожали на 1,1%, Brent - до $50,77 за баррель, WTI - до $47,83 за баррель.

Министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили в четверг, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев, то есть до конца 2017 года. Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене. В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 13,21 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,08 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 мая снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 507,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-07" (+0,21%), "РЖД-17" (+0,2%) и "Сбербанк БО-17" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Ростелеком-18" (-0,95%), "Роснефть-05" (-0,35%) и "Внешэкономбанк-09" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ипотечный агент Возрождение 5" ("ИАВ 5", SPV-компания банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ)) завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 28 апреля. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги заявок установлена в размере 9,25% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, купоны будут выплачиваться ежемесячно. Выпуск подлежит полному погашению 28 августа 2049 года. Также по нему предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет после даты размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема выпуска.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 15 мая с 10:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,50-8,65% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,68-8,84% годовых. По 20-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 18 мая. В предыдущий раз РЖД привлекали финансирование через облигации недавно, выпустив в апреле бонды серии 001P-02R объемом также 15 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги 001P-02R прошел 21 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставки 2-18-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, предусмотрена 9-летняя оферта. Срок обращения бумаг - 20 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) установило ставку 16-го купона облигаций серии А14 в размере 11,75% годовых (59,23 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Величина ставки купона определяется как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 11 мая - 9,25% годовых), и премии в размере 2,5% годовых. АИЖК разместило облигации с госгарантией серии А14 на 7 млрд рублей в августе 2009 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 15 мая 2023 года.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 11 мая ограничила режим торгов облигациями ПАО" Национальная девелоперская компания" (НДК) серии БО-01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС", говорится в сообщении биржи. Такое решение принято в связи с дефолтом по бумагам в связи с невыплатой дохода по 2-му купону указанного выпуска облигаций. Компания сообщала, что начисленный доход по 2-му купону облигаций БО-01 на сумму 1,422 млн рублей был выплачен не полностью в связи с судебным разбирательством по данным бумагам. Пятилетние облигации серии БО-01 на 2 млрд рублей компания разместила в апреле 2016 года. В феврале этого года биржа уже ограничила дефолтными режимами торги облигациями НДК 1-й серии. Других облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: /Финмаркет/
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