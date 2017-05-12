Нефтяной рынок завершает неделю в "плюсе"

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и статданные из США.

Как сообщалось, число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. и составило 236 тыс., хотя аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 7 тыс., до 245 тыс.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 апреля, понизилось на 61 тыс. - до 1,918 млн с пересмотренных 2,079 млн человек. Показатель обновил минимум с ноября 1988 года.

Кроме того, цены производителей в США в апреле повысились на 0,5% по сравнению с мартом, тогда как эксперты ожидали роста на 0,2%. В годовом выражении показатель повысился на 2,5%, а не на 2,2%, как прогнозировали эксперты.

"Корпоративная отчетность и макроэкономические данные в первом квартале были довольно хорошими, - отметил управляющий директор Themis Trading Марк Кепнер. - Но после окончания сезона отчетности и до июня, когда Федрезерв, скорее всего, поднимет ставку, фондовые индексы могут продемонстрировать колебания в ту или иную сторону".

Акции Snap Inc., разработчика приложения для обмена сообщениями Snapchat, рухнули на 21%. Компания получила чистый убыток в январе-марте на уровне $2,21 млрд по сравнению с убытком в $104,4 млн за аналогичный период прошлого года. Показатель включает акции на сумму $2 млрд, включенные в компенсационный пакет.

Выручка Snap в прошедшем квартале увеличилась до $149,6 млн с $38,8 млн, однако этот показатель оказался хуже ожиданий экспертов, составлявших $158,3 млн.

Котировки акций американской сети универмагов Macy's Inc. упали на 17%. Чистая прибыль компании в минувшем квартале упала почти вдвое, до $71 млн, а скорректированный показатель в расчете на акцию составил 24 цента против ожидавшихся рынком 35 центов.

Продажи сократились на 7,5% и также оказались хуже прогноза, рентабельность понизилась до 38,1% с 39,1% годом ранее.

Цена бумаг других ритейлеров, Kohl's Corp. и Nordstrom Inc., опустилась соответственно на 7,8% и 7,6%.

Между тем капитализация сети продуктовых магазинов Whole Foods Market выросла на 2,2%. Компания не только оправдала ожидания рынка по квартальной прибыли и выручке, но и объявила о новой программе выкупа акций.

Котировки бумаг Straight Path Communications упали на 20% на новости, что американский оператор связи Verizon покупает ее за $3,1 млрд, то есть с дисконтом в 18% к цене бумаг компании на закрытие торгов 10 мая.

Рыночная стоимость софтверного гиганта Microsoft Corp. снизилась на 1,2% после того, как финансовый директор компании Эми Худ отметила в ходе ежегодной конференции Build, что валовая рентабельность Microsoft может несколько снизиться в 2018 финансовом году.

Цена акций фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals выросла на 8,8% благодаря позитивным новостям о патентном споре в Китае.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 11 мая понизился на 23,69 пункта (0,11%) и составил 20919,42 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,19 пункта (0,22%) - до 2394,44 пункта.

Nasdaq Composite потерял 13,18 пункта (0,22%) и составил 6115,96 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу вслед за снижением индексов США на слабой отчетности крупных компаний.

Сводный индекс АТР MSCI Asian Pacific понизился на 0,4%. С начала недели индикатор вырос на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 0,5%, более широкий Topix - на 0,6%.

Среди крупнейших японских экспортеров акции Toyota подешевели на 1,6%, Honda - на 1,9%, Sony - на 1%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, индийский BSE Sensex 30 - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

"Азиатские индексы обновляют рекорды, и пока инвесторы делают на этом деньги, я не думаю, что ралли закончится, - отметил инвестиционный менеджер OM Finance Стюарт Айв. - Какие-то коррекции в сторону понижения возможны, но пока любые движения котировок вниз были очень небольшими".

Акции японского производителя офисной техники Konica Minolta Inc. подешевели на 8,6% после того, как компания спрогнозировала снижение операционной прибыли в следующем году.

Цена бумаг южнокорейской косметической компании Cosmax Inc. упала на 16%, так как ее прибыль за первый квартал не оправдала прогнозов рынка.

Цены на нефть стабильны в пятницу, рынок завершает неделю в "плюсе" - подъем составляет 3,5-3,6% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Недельное повышение цен будет первым за месяц.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК повысилась на $0,03 (0,06%) - до $50,80 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы упали в цене на $0,61 (1,24%) - до $48,73 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,05 (0,10%) - до $47,87 за баррель.

В четверг обе марки подорожали на 1,1%, Brent - до $50,77 за баррель, WTI - до $47,83 за баррель.

"Шансы на более масштабное и длительное снижение добычи теперь превышают вероятность отказа от такого сокращения, и в этом вся разница. Рынок утратил стремление к понижательной динамике", - считает брокер ICAP Plc Скотт Шелтон.

Министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили в четверг, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев, то есть до конца 2017 года.

Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене.

В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.