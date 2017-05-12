Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше психологической отметки в $50 за баррель на фоне прогнозов ОПЕК роста спроса на нефть и ожиданий дефицита глобальных поставок "черного золота" в случае продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2000-2005 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть его консолидацию вблизи достигнутых уровней при пониженной активности инвесторов в преддверии выходных", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.