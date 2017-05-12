Драйверов для роста фондового рынка пока нет - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчерашний день открывался неплохо, максимальное значение индекса ММВБ достигло отметки 2028,58. За последние две недели на уровне 2030 образовалось некое сопротивление, которое пока не удаётся пройти вверх. А после обеда наблюдалось снижение: корректировались индексные бумаги – "Газпром", "ЛУКОЙЛ" и даже "Аэрофлот", который в предыдущие дни был "лучше рынка". В подобной ситуации оказался и "Сбербанк", который за последнее время вырос. С чем же это может быть связано? Индексу ММВБ сложно расти в тот момент, когда рубль укрепляется, кроме того, в последние дни на рынок давит "фактор АО Системы". Вчера акции этой компании "улетели" вниз на 12,6%, и это многолетний минимум. Драйверов для роста рынка пока нет. Сегодня ждем спокойного открытия – российский индекс ERUS от MSCI снизился всего лишь на 0,13%. Можно сказать, что падение видно только под "микроскопом", зато индекс развивающихся рынков вчера вырос на 0,22%", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.