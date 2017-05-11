Рубль укрепляется к доллару и евро в связи с уверенным повышением цен на нефть

Москва. 11 мая. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенному росту нефтяных цен.

Курс доллара США составил 57,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,97 руб./EUR1, опустившись на 51,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 45,89 копейки, до 59,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро в ходе вечерних торгов благодаря продолжающей дорожать после роста накануне нефти. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает интервью главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, посвященное политике регулятора, в частности, ее заявления о лишь постепенном смягчении денежно-кредитной политики и возможных покупках валюты в резервы, а также подготовка экспортеров к налоговому периоду, начинающемуся на следующей неделе.

Цены на нефть в четверг восстанавливаются после падения до минимумов за пять месяцев, участники рынка оценивают данные о сокращении запасов топлива в США и перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти, вопрос о котором будет решаться на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 1,55% - до $51 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,58% - до $48,08 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, торги в четверг проходят в узком диапазоне - это 57-57,2 руб./$1, если не брать сегодняшние минимум и максимум. "Объемы торгов средние, ничего особо выдающегося на рынке не происходит, игроки следят за поведением цен на нефть, которая в целом торгуется вокруг $51 за баррель. В фокусе внимания - слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по поводу постепенного смягчения денежно-кредитной политики и возможных покупок валюты в резервы ЦБ", - отметил А.Карпов.

"Рубль укреплялся на фоне роста котировок нефти. Глава ЦБ РФ дала письменное интервью коммуникационному агентству EM. По ее словам, ЦБ РФ может возобновить покупку валюты для пополнения золотовалютных резервов при достижении инфляции в 4%, но будет осуществлять ее таким образом, чтобы не оказать существенного влияния на рынок. Кроме того, она сообщила, что специалисты ЦБ считают равновесной ставку в 6,5-6,75% при инфляции в 4%. Однако регулятор не будет агрессивно смягчать денежную политику, предпочитая постепенность. Рубль лишь незначительно отреагировал на слова главы ЦБ, хотя в стратегическом плане интервью предоставляет ряд важных сигналов. Как минимум, ЦБ уже оценивает возможности для пополнения золотовалютных резервов. Целевой уровень инфляции близок, и это позволяет рассчитывать еще на несколько снижений ставки в текущем году, что постепенно будет снижать привлекательность рубля для стратегии carry trade. Однако на текущий момент для рубля более важным фактором является нефть", - подчеркивает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Основная опора рубля - в нефти. Продавцов доллара пока не пугают ни сигналы о надувании "пузыря" на сырьевой площадке, ни новости о готовности ЦБ РФ начинать интервенции, если инфляция опустится ниже 4%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, низкая инфляция позволит закупать валюту в резервы, но хотелось бы видеть и снижение дальнейших инфляционных ожиданий. Невозмутимость, с которой идут распродажи пары "доллар-рубль", наводят на мысли о краткосрочности этого движения. Рубль сохраняет свою переоцененность на фоне стоимости нефти и внутренней конъюнктуры", - уверена старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 12 мая на 96,63 копейки, до 57,12 руб./$1, и понизил курс евро на 1,1 рубля, до 62,16 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 84,79 копейки по отношению к среде и составил 57,1178 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 73,15 копейки по отношению к 10 мая и составил 57,8829 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 533,466 млн, из которых $1 млрд 277,063 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 256,403 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,01 рубля по отношению к среде - до 62,1241 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 87,37 копейки по отношению к 10 мая и составил 62,0774 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту равнялся EUR536,072 млн, из которых EUR261,106 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,966 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг упали в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) почти не изменились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 9,34% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 10 б.п., составив 9,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 5 б.п. - до 9,58% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 9,58% годовых, а ставка на срок 6 месяцев не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,49% годовых.