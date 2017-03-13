Рубль слегка растет к доллару и евро благодаря стабилизации цен на нефть

Москва. 13 марта. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 58,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,87 руб./EUR1, понизившись на 20,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 12,7 копейки, до 60,71 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро вечером понедельника слегка растет на фоне стабилизации нефтяных цен, которые изменяются в узком диапазоне. Инвесторы ожидают более четких сигналов относительно дальнейшего движения котировок нефти, по-прежнему опасаясь роста активности в нефтедобывающем секторе США. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизились на 0,29% - до $51,22 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,58% - до $48,21 за баррель.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко рассказал "Интерфаксу", что валютная пара "доллар-рубль" не показала какой-либо существенной динамики в понедельник, торгуясь в узком коридоре 58,7-59,3 руб./$1. "Такая ситуация отражает динамику цен на нефть, которые в понедельник также не очень сильно менялись. Надо отметить, что в целом, несмотря на сильное падение цен на нефть в предыдущие дни, рубль ведет себя довольно уверенно и не слабеет столь же активно. Очевидно, что на рынке присутствуют крупные продавцы американской валюты, которые позволяют паре "доллар-рубль" оставаться в узком диапазоне и не падать", - считает А.Панасенко.

Аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова также отмечает отсутствие явной динамики в основных валютных парах. "Провал нефти в цене на 9% за три дня, почти что принятое решение Федрезерва по ставке и слишком большое количество тумана вокруг мартовского заседания ЦБ РФ не способствуют продолжению продаж пары "доллар-рубль". Инвесторы carry trade насторожились, так как их доходной стратегии угрожают внешние риски, а для "горячих" денег любая неопределенность - это вред. Поэтому и нет сейчас движений в рублевых парах до появления фактов", - считает она.

"Пока курс российской валюты стойко переносит снижение нефтяных цен. Котировки "черного золота" упали до минимальных значений с конца ноября. В то время доллар торговался в районе 64 руб./$1. Сейчас потенциал роста составляет не менее 5 руб./$1 при сохранении текущей динамики цен на нефть. Если же котировки "черного золота" будут падать дальше, то тогда рубль наверняка перевалит через отметку 60 руб./$1", - полагает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

"По мере приближения налогового периода рубль начнет получать поддержку в виде продаж валюты экспортерами. Впрочем, даже падение нефтяных котировок почти на 10% за прошедшую неделю не смогло преодолеть фундамент в виде высокой ставки ЦБ РФ. Более того, если правительство пойдет на изменение размера НДС, то у ЦБ не будет оснований менять что-либо в денежной политике, так как основополагающий налог вполне способен привести к всплеску инфляции", - прогнозирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 марта на 8,47 копейки, до 59,1327 руб./$1, и повысил курс евро на 52,53 копейки, до 63,2661 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 1,94 копейки по отношению к пятнице и составил 58,0681 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника повысился на 3,49 копейки по отношению к 10 марта и составил 59,0663 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 619,11 млн, из которых $1 млрд 094,935 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 524,175 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 43,93 копейки по отношению к пятнице - до 63,1317 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника вырос на 41,35 копейки по отношению к 10 марта и составил 63,0927 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,135 млн, из которых EUR170,762 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR278,373 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник почти не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) по сравнению с пятницей - до 10,18% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 10,26% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев понизились на 1 б.п. - до 10,42%, 10,43% и 10,43% годовых соответственно.