Рынок акций РФ начал неделю с роста до 2000п по ММВБ во главе с телекомами, Мечелом и Татнефтью

Москва. 13 марта. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста после затяжного падения, индекс ММВБ отскочил к рубежу 2000 пунктов во главе с бумагами операторов связи, металлургов во главе с "Мечелом", а также "Татнефтью".

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 2000,14 пункта (+1,3%), индекс РТС - до 1069,14 пункта (+1,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7,5%.

Доллар просел до 58,95 рубля (-0,05 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,6%), "Мечела" (+7,5% и +4,1% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+6,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,4%), "Татнефти" (+6,5% и +2,3% "префы").

Также подскочили акции телекомов: "Мегафона" (+2,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2%) и "Мобильных телесистем" (+6,5%).

ФСБ выступила против создания пилотных зон в регионах для тестирования так называемого "закона Яровой" в части, касающейся операторов связи и интернет-компаний. Об этом "Интерфаксу" сообщили участники совещания по вопросу подготовки плана мероприятий по реализации "закона Яровой", которое прошло на площадке рабочей группы "Связь и IT" экспертного совета при правительстве.

Выросли акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,8%, до 298 рублей) на фоне сообщений о планах компании консолидировать торги своими ценными бумагами на "Московской бирже", для чего в середине июня будет проведен делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Компания через свою "дочку" "ПИК-Инвестпроект" объявит оферту владельцам GDR по цене $5,101 за расписку. Цена предусматривает премию к цене закрытия торгов 10 марта в 3%, к средневзвешенной цене за 3 месяца - 13%, говорится в сообщении "ПИКа". Компания готова выкупить до 49 млн 990 тыс. 198 GDR, таким образом, она потратит на оферту до $255 млн. Оферта действует до 24 марта. Делистинг с LSE запланирован на 15 июня.

В понедельник в Азии преобладал подъем фондовых индексов, плюсует Европа (DAX, FTSE, S&P 350 прибавляют 0,3-0,5%) перед предстоящими на этой неделе заседаниями центральных банков США и Японии, а также ряда других стран. Между тем наметилась коррекция в США - индекс S&P 500 проседает на 0,1%.

Очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) пройдет 14-15 марта, и рынок уже заложился на повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 0,75-1%. Банк Японии проведет заседание 15-16 марта.

Нефть в понедельник пытается остановить падение после отката на 9% на прошлой неделе из-за опасений, что активизация сланцевой добычи в США сведет на нет усилия стран-членов ОПЕК и других крупнейших мировых производителей по сокращению производства.

Инвесторов беспокоит то, что повышение резервов в США до рекордных объемов сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $51,31 за баррель (-0,1% и -1,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $48,3 за баррель (-0,4% и -1,6% в пятницу).

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 единиц и достигло 617, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год показатель увеличился на 202 буровых. По данным Минэнерго США, объем добычи нефти в стране подскочил до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 года.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, рынок акций в понедельник отскочил вверх под воздействием технических факторов и на фоне замедления снижения нефти, рублевый индекс ММВБ поднялся к условной границе сопротивления 2000 пунктов. Тем временем общий настрой на глобальных рынках в преддверии двухдневного заседания ФРС США, которое может завершиться повышением ставки, остается осторожным. Рост отечественных фондовых индексов и рубля в ближайшее время будет ограничен, что связано с сохраняющимися внешними рисками.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, техническая перепроданность и близость существенной зоны поддержки 1920-1950 пунктов по индексу ММВБ позволили "быкам" ликвидировать часть потерь. Однако впереди более важный уровень сопротивления - 2030 пунктов.

Рубль пытался укрепиться, но при негативной динамике нефти его достижения оказались несущественными. По мере приближения налогового периода рубль начнет получать поддержку в виде продаж валюты экспортерами. Впрочем, даже падение нефтяных котировок почти на 10% за прошедшую неделю не смогло преодолеть фундамент в виде высокой ставки ЦБ РФ. Более того, если правительство пойдет на изменение размера НДС, то у ЦБ РФ не будет оснований менять что-либо в денежной политике, так как основополагающий налог вполне способен привести к всплеску инфляции.

Нефть смогла замедлить падение. Аналитики Goldman Sachs в своем прогнозе настаивают на том, что цены на сырьевые товары будут расти во II квартале. В том числе они сохраняют прогноз по нефти на уровне $57,5 за баррель WTI. С другой стороны, спекулянты не могут игнорировать рекордные запасы в США и почти непрерывный рост активных буровых.

В целом до среды, когда станет известен вердикт ФРС, инвесторы вряд ли будут реализовывать агрессивные стратегии, поскольку остается неясным вопрос решимости Федрезерва по ужесточению монетарной политики в последующих месяцах. Если в протоколе неожиданно появится прогноз о более "ускоренном" варианте повышения ставки, то реакция рынков будет негативной, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, слабее рынка в нефтегазовом секторе выглядели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%, до 129,93 рубля), несмотря на нахождение котировок вблизи 14-месячных минимумов. Финансовый сектор также выглядел несколько хуже рынка: Сбербанк (MOEX: SBER) (+0,9%), "Мосбиржа" (+0,9%).

Акции "РусАла" растут на фоне ожидаемого дефицита предложения алюминия в этом году, что может положительно сказаться на ценах. Сопоставимую с рынком динамику показали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%) и "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%). В сегменте сталелитейных компаний лучше рынка торговался перепроданный ранее "Мечел". Среди телекоммуникационных операторов настоящее ралли после недавней коррекции показали бумаги "Мобильных телесистем", что подогрело также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,8%). Неплохой рост показал "Мегафон" (MOEX: MFON) перед запланированной на 16 марта публикацией отчетности.

Рынок акций пытается стабилизироваться после непрерывного снижения последних шести недель, однако развитие уверенного роста пока сдерживается приближением знаковых событий этой недели на глобальных рынках. В среду вердикт по ставке и новые макропрогнозы представит ФРС, в этот же день должен быть решен вопрос о потолке госдолга США, а также пройдут выборы в Нидерландах. Это несет определенные конъюнктурные риски и может способствовать повышению волатильности в середине недели.

Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, негативом для нефти стал очередной рост ее запасов в США и новый прогноз Минэнерго США по добыче нефти в стране в 2017 и 2018 годах. Американские нефтепереработчики увеличивают запасы тяжелой нефти на ожиданиях сокращения ее предложения из-за нефтяной сделки. В то же время спрос в Китае и США остается на довольно высоком уровне, добыча участников нефтяной сделки продолжает сокращаться, а недавние события в Ливии снизили производство и этой страны. Поэтому не стоит ожидать падения цен на нефть ниже $50 за баррель, тем более что вскоре начинается высокий автомобильный сезон, когда спрос на нефть традиционно увеличивается. Стабилизация цен на нефть должна оказать положительное влияние на котировки российских акций, а продажи на политических причинах (продавали те, кто разочаровался в скором снятии западных санкций с России) постепенно должны закончиться.

Акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%) с начала года потеряли примерно 20% стоимости при отсутствии каких-либо существенных корпоративных причин - их продавали в основном из-за снижения нефти и геополитики. Акции выглядят технически перепроданными, а иррациональные продажи уже привели к тому, что Deutsche Bank на днях включил акции "Роснефти" в список своих основных глобальных портфельных рекомендаций. Есть и конкретные драйверы для скорого отскока акций компании: в правительстве РФ обсуждают возможность снижения НДПИ для обводненных месторождений, решение может быть принято в ближайшие недели. В результате EBITDA "Роснефти", по оценкам аналитиков Bank of America/Merrill Lynch, может вырасти на 5%, что не сможет не отразиться на цене акций.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали бумаги АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+13,2%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+5,6% и +12,9% "префы"), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+5,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,5%).

Подросли бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,2%) - в четвертом квартале 2016 года компания увеличила EBITDA по МСФО на 11% по сравнению с аналогичным показателем кварталом ранее - до $140 млн. Аналитики пяти инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали рост этого показателя на 15% - до $145 млн.

Подешевели бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-6,5%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-5,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,6%).

ПАО "ТГК-1" в 2016 году уменьшило чистую прибыль по МСФО на 8,6% по сравнению с 2015 годом - до 5,324 млрд рублей, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,318 млрд рублей (из них 5,408 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,431 млрд рублей - на акции "Газпрома").