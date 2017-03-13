13 марта 2017 года 18:43
Цены евробондов РФ в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильных UST
Москва. 13 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 10 марта и вновь составила 120,13% от номинала, что соответствует доходности 2,31% годовых (без изменений к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 10 марта всего на 3 базисных пункта - до 100,39% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,75% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 пункт и составил 56 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 8 базисных пунктов - до 110,26% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,16% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 106,45% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 пунктов, до 103,48% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,29% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 10 пунктов - до 106,13% от номинала, что соответствует доходности 3,8% годовых (рост на 1,5 пункта).
"Сегодня с утра десятилетние US Treasuries торгуются с доходностью 2,57-2,58% годовых, нефть пытается отскочить от минимумов, достигнутых вблизи отметки $51 за баррель по Brent. На этой неделе важным событием станет заседание Федрезерва США 14-15 марта. Рыночная вероятность подъема ставок остается 100%, что уже заложено в котировках гособлигаций США, соответственно, вряд ли они покажут заметное изменение до заседания. В этом ключе российские евробонды могут стабилизироваться вблизи текущих значений до 15 марта. Важной станет риторика главы ФРС по итогам заседания, которая может усилить ожидания трех повышений ставок в текущем году, что, возможно, подтолкнет вверх доходности US Treasuries", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
13 марта 2017 года 19:35
Москва. 13 марта. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.
13 марта 2017 года 19:24
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста после затяжного падения, индекс ММВБ отскочил к рубежу 2000 пунктов во главе с бумагами операторов связи, металлургов во главе с "Мечелом", а также "Татнефтью". читать дальше
.
13 марта 2017 года 18:41
Нефть подвергалась агрессивным продажам три дня подряд, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С максимумов среды вблизи отметки 56 актив снизился почти на 5 долларов, нащупав дно на подходе к отметке 51 по сорту Brent. Игроки дошли до «точки кипения» и массово ринулись... читать дальше
.
13 марта 2017 года 18:17
"Главным событием недели будет заседание ФРС. И хотя вероятность повышения в среду уже достигла 100% и сам факт роста ставки не будет значимым событием для рынка, основное внимание будет приковано к комментарию главы ФРС. В базовом сценарии комментарий должен быть умеренным, Йеллен может отметить... читать дальше
.
13 марта 2017 года 17:56
(в тексте и заголовке изменена ссылка на источник )
"Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые
могли бы привести к переоценке в... читать дальше
.
13 марта 2017 года 17:37
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост и отыграть часть потерь предыдущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам стал рост европейских площадок, где основные индексы к середине дня... читать дальше
.
13 марта 2017 года 16:50
"Падение цен на нефть на прошлой неделе на 8,1% сопровождалось умеренным ослаблением курса рубля на 1,3%, что создает потенциал для более сильного ослабления национальной валюты в случае сохранения негативной динамики в нефти. В краткосрочной перспективе сохраняется вероятность достижения уровня в... читать дальше
.
13 марта 2017 года 16:21
Котировки черного золота упали до минимумов ноября прошлого года на фоне заявлений Саудовской Аравии, отмечает руководитель департамента аналитики компании Глеб Задоя. Глава ВТБ предсказал рост доллара, а в России некоторые аналитики забеспокоились о риске дефляции. В прошедшую пятницу котировки... читать дальше
.
13 марта 2017 года 15:52
есмотря на то, что ни один из 41 эксперта Bloomberg не ожидает каких-либо изменений в монетарной политике Банка Японии на заседании 15-16 марта, иена претендует на роль самой интересной валюты недели благодаря встрече FOMC, раскрытию деталей бюджетного стимула администрацией Дональда Трампа и... читать дальше
.
13 марта 2017 года 15:45
Москва. 13 марта. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.
13 марта 2017 года 15:25
Биржевики всего мира находились в томительном ожидании данных по рынку труда Америки. Февральская статистика не подвела, вышла даже немногим лучше прогнозов: 235 тыс. против 221 тыс., и безработица 4,7% против 4,8% месяцем ранее, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия... читать дальше
.
13 марта 2017 года 14:56
"В понедельник, 13 марта, на глобальном рынке акций наблюдается коррекция после обвального снижения на прошлой неделе. Российские индексы в первую половину торговой сессии также растут, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, вслед за акциями... читать дальше
.
13 марта 2017 года 14:40
Предполагается, что на март придется пик налоговых выплат в этом году – 1,7 трлн руб. ($28 млрд), что связано с дополнительными начислениями по налогу на прибыль по итогам года, отмечают аналитики Sberbank CIB. Из этой суммы экспортеры выплатят около 1 трлн руб. ($17 млрд), из которых 60%... читать дальше
.
13 марта 2017 года 14:20
"Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые
могли бы привести к переоценке в котировках вероятности повышения ставок Федрезервом в этом... читать дальше
.
13 марта 2017 года 14:04
"Валютные торги в понедельник стартовали ослаблением рубля относительно доллара до отметки 59,20 руб./доллар, однако впоследствии российская валюта довольно быстро восстановилась до отметок 59,00-59,10 руб./доллар. В целом рыночная ситуация не располагает к росту – нефтяные котировки по-прежнему... читать дальше
.