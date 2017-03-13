Цены евробондов РФ в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильных UST

Москва. 13 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 10 марта и вновь составила 120,13% от номинала, что соответствует доходности 2,31% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 10 марта всего на 3 базисных пункта - до 100,39% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,75% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 пункт и составил 56 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 8 базисных пунктов - до 110,26% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,16% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 106,45% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 пунктов, до 103,48% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,29% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 10 пунктов - до 106,13% от номинала, что соответствует доходности 3,8% годовых (рост на 1,5 пункта).

"Сегодня с утра десятилетние US Treasuries торгуются с доходностью 2,57-2,58% годовых, нефть пытается отскочить от минимумов, достигнутых вблизи отметки $51 за баррель по Brent. На этой неделе важным событием станет заседание Федрезерва США 14-15 марта. Рыночная вероятность подъема ставок остается 100%, что уже заложено в котировках гособлигаций США, соответственно, вряд ли они покажут заметное изменение до заседания. В этом ключе российские евробонды могут стабилизироваться вблизи текущих значений до 15 марта. Важной станет риторика главы ФРС по итогам заседания, которая может усилить ожидания трех повышений ставок в текущем году, что, возможно, подтолкнет вверх доходности US Treasuries", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.