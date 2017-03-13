Brent: пройдено ли дно? - eToro

Нефть подвергалась агрессивным продажам три дня подряд, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С максимумов среды вблизи отметки 56 актив снизился почти на 5 долларов, нащупав дно на подходе к отметке 51 по сорту Brent. Игроки дошли до «точки кипения» и массово ринулись закрывать лонги на совокупности негативных факторов, что вылилось в широкомасштабный обвал, повергший в шок многих нефтетрейдеров и участников индустрии.

"Ранее мы говорили, что уже не за горами тот момент, когда терпение «быков» по нефти иссякнет, и они перестанут делать хорошую мину при плохой игре, - указывает эксперт. - Так и произошло. Как только рынок полностью отыграл оптимизм со стороны действий ОПЕК+, его внимание переключилось на рекордные запасы углеводородов в США, которые до этого несколько недель успешно игнорировались игроками. Сказался и чрезмерно крупный лонг по нефти, из которого трейдеры начали выходить под влиянием «стадного чувства».

Продолжение удешевления актива, помимо вышеперечисленных и технических факторов, можно объяснить позицией Саудовской Аравии, которая дала понять сланцевым компаниям США, чтобы те не рассчитывали на продление соглашения о сокращении добычи. На фоне всей этой цепочки событий данные Baker Hughes стали «последней каплей». Отчет нефтесервисной компании отразил очередной прирост (8-ю неделю кряду) числа активных буровых в США на 8 шт., до 617 единиц. Итак, Brent подобралась к отметке, завершив крайне неудачную неделю на почти 3,5-месячных минимумах. Главное, что волнует сейчас участников рынка – продолжится ли падение изрядно подешевевшего актива. С технической точки зрения, баррель прошел важный уровень поддержки в районе 51,35, утрата которого говорит об ухудшении краткосрочных перспектив котировок. Надежд на вербальные интервенции ОПЕК, которые могли бы заключаться лишь в обещании продлить сделку, теперь нет. Риск дальнейшего роста запасов в США велик. А значит, не исключены дальнейшие продажи Brent с целью на 50.65 в случае утраты уровня 51".