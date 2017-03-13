Желающих продавать акции на текущих уровнях становится все меньше - УК "Альфа-Капитал"

"Главным событием недели будет заседание ФРС. И хотя вероятность повышения в среду уже достигла 100% и сам факт роста ставки не будет значимым событием для рынка, основное внимание будет приковано к комментарию главы ФРС. В базовом сценарии комментарий должен быть умеренным, Йеллен может отметить улучшение роста экономики и возникновение благоприятных условий для повышения ставки, но также и сказать о том, что стоит взять паузу перед следующим повышением, для того чтобы оценить эффект на экономику. Правда, после публикации сильных данных с рынка труда в пятницу, выросла вероятность более агрессивных действий регулятора, и, если речь Йеллен будет содержать ряд «ястребиных» заявлений, рисковые активы окажутся под давлением. При этом на повестке дня и другие важные события: заседания Банка Англии и Банка Японии, предвыборная гонка во Франции, – которые также могут внести коррективы в динамику фондовых индексов. Впрочем, на ряде площадок, в том числе и в России, прошла уже довольно значительная коррекция. Например, индекс ММВБ опустился примерно на 13% от своих максимумов. Желающих продавать на текущих уровнях будет становиться все меньше, а желающих купить по текущим ценам – больше. Особенно с учетом того, что российский рынок акций имеет сильную поддержку со стороны фундаментальных факторов, в числе которых ускоряющийся рост экономики и довольно благоприятная конъюнктура сырьевых рынков", - комментирует ситуацию аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.