Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост - ИК "Финам"

Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост и отыграть часть потерь предыдущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам стал рост европейских площадок, где основные индексы к середине дня прибавляют порядка 0,2%. Также позитивным фактором стала стабилизация рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, после попытки уйти ниже 51 доллара, стабилизировалась над этим уровнем. В результате, ко второй половине торгов индекс ММВБ вырос на 1,3%, вплотную подойдя к 2000 пунктов, индекс РТС поднялся на 1%, до 1066 пунктов. Лидерами торгов выступают акции Мечела и Татнефти, прибавляющие более 5%. Хуже рынка торгуются ТГК-1 и ОГК-2, теряющие 6,4% и 3,5% соответственно. Из ликвидных бумаг аналитик выделил рост акций Аэрофлота (+2,4%). После очередной неудачной попытки пробить сопротивление на уровне 180 рублей акции Аэрофлота развернулись и последовательно пробили тренд ускорения, берущий начало от августа прошлого года, и поддержку на уровне 160 рублей. В сложившейся ситуации можно ожидать сохранения негативной динамики. При этом целью снижения может стать поддержка на уровне 130 рублей. В сложившихся условиях, эксперт ИК рекомендует игрокам дождаться коррекции и тестирования снизу уровня 160 рублей. В случае разворота под этим уровнем имеет смысл открывать короткие позиции с разворотным стопом в районе 165 рублей и целью на уровне 130 рублей.

На валютной секции Московской биржи, на фоне стабилизации рынка энергоносителей, основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к середине дня доллар растет на 0,2%, закрепившись выше 59 рублей, евро теряет символические 0,01, сохраняя позиции выше 63 рублей. На международном валютном рынке пара евро/доллар снижается на 0,1%, торгуясь чуть выше 1,066.

"Во второй половине торгов мы ожидаем перехода большинства активов в боковое движение у текущих уровней. Сдерживающим фактором станет ожидание принятия американским регулятором решения по ставке. В такой ситуации игроки предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что выльется в боковое движение на рынках и снижение волатильности и объемов торгов", - прогнозирует Б. Зварич.