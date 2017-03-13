Справедливый курс доллара при $51-52/барр. оцениваем на уровне 60-61,5 руб. - Банк "Санкт-Петербург"

"Падение цен на нефть на прошлой неделе на 8,1% сопровождалось умеренным ослаблением курса рубля на 1,3%, что создает потенциал для более сильного ослабления национальной валюты в случае сохранения негативной динамики в нефти. В краткосрочной перспективе сохраняется вероятность достижения уровня в 60 руб./долл., однако пока рано говорить о том, что курс способен уверенно закрепиться выше. Темпы снижения цен на нефть в моменте выглядят несколько чрезмерными – вероятно, мы наблюдали ситуацию принудительного закрытия длинных спекулятивных позиций, что обычно и вызывает столь резкий спад. Справедливый курс доллара при $51-52/барр. оцениваем на уровне 60-61,5 руб.", - комментируют аналитики банка "Санкт-Петербург".