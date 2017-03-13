Пока курс российской валюты стойко переносит снижение нефтяных цен - "Аналитика Онлайн"

Котировки черного золота упали до минимумов ноября прошлого года на фоне заявлений Саудовской Аравии, отмечает руководитель департамента аналитики компании Глеб Задоя. Глава ВТБ предсказал рост доллара, а в России некоторые аналитики забеспокоились о риске дефляции. В прошедшую пятницу котировки черного золота продолжили свое падение после того, как министр энергетики Саудовской Аравии заявил о том, что его страна не довольна результатами сделки по сокращению добычи и не планирует продлевать ее на вторую половину года. Обеспокоенность Саудовской Аравии вызывает рост добычи в США. Т.е. получается, что сделка о сокращении добычи позитивно влияет на котировки черного золота, но с другой стороны, рост цен на нефть приводит к активности американских нефтяников, которые не участвуют в сделке и наращивают добычу при более высоких ценах. Андрей Костин, глава ВТБ, рассказал о том, что в декабре доллар будут продавать не менее, чем за 64 рубля, при текущем курсе в 59 рублей. При это, глава Госбанка подчеркнул, что рубль будет слабеть вне зависимости от динамики цен на нефть, сам по себе.

В понедельник утром торги на ММВБ проходили в районе 59 рублей за доллар, евро торгуется в районе 63 рублей, индекс ММВБ держится чуть ниже 2000 пунктов, а котировки нефти марки Brent замерли в районе 51 доллара за баррель.

"Пока курс российской валюты стойко переносит снижение нефтяных цен, - заключает Г. Задоя. - Котировки черного золота упали до минимальных значений с конца ноября. В то время доллар торговался в районе 64 рублей. Сейчас потенциал роста составляет не менее 5 рублей при сохранении текущей динамики цен на нефть. В случае, если же котировки черного золота будут падать дальше, то тогда мы наверняка перевалим через отметку 60,00 и пойдем на более высокие значения. В том числе, целью будет являться отметка в 64 рубля. Такой сценарий сейчас не стоит исключать, хотя нашим базовым сценарием все-таки является сценарий прорыва нефтяных котировок к 59 - 60 долларам за баррель, что может привести к новому раунду укрепления российской валюты. Так что, вполне возможно, что дно в курсе доллара еще не пройдено".