Иена претендует на роль самой интересной валюты недели - InstaForex

Несмотря на то, что ни один из 41 эксперта Bloomberg не ожидает каких-либо изменений в монетарной политике Банка Японии на заседании 15-16 марта, иена претендует на роль самой интересной валюты недели благодаря встрече FOMC, раскрытию деталей бюджетного стимула администрацией Дональда Трампа и парламентским выборам в Нидерландах, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Boj, вероятнее всего, оставит ставку овернайт на уровне -0,1%, таргет по кривой доходности на нулевой отметке и прирост денежной базы на 80 трлн иен, однако динамика USD/JPY будет по-прежнему определяться внешними факторами.

Реакция рынка на релиз данных по американской занятости поставила в тупик инвесторов. Non-farm payrolls увеличились на 235 тыс., превзойдя прогнозы экспертов Reuters. За январь показатель был пересмотрен в сторону увеличения, до +238 тыс., что позволило ему продемонстрировать лучшую двухмесячную динамику с июня-июля 2016. Безработица (4,7%) начиная с апреля прошлого года не превышала отметки 5%, что увеличивает вероятность нахождения экономики США в состоянии полной занятости. Средняя заработная плата повысилась до $26,09 в час, или на 2,8% г/г, лучший результат с момента начала текущего цикла восстановления после кризиса. После такой статистики доходность казначейских облигаций должна была уверенно пойти вверх, сделав из «медведей» по USD/JPY мальчиков для битья. На самом деле ставки расти не спешили, а рост EUR/USD позволил иене перейти в контратаку.

Срочный рынок закладывает 89%-ю вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в марте, при этом инвесторы будут смотреть на прогнозы FOMC по ставке. Если ожидания сместятся с трех ее повышений в 2017 до четырех, то доллар США может получить новый повод для роста. Вместе с тем наиболее вероятным сценарием развития событий станет акцент Джанет Йеллен на неторопливость в процессе нормализации монетарной политики. Согласно исследованиям BofA Merill Linch, лучше всего в течение последующих двух недель с момента повышения ставки ФРС в период с 1994 по 2016 чувствовали себя рискованные активы, в то время как надежные, напротив, попадали под давление.

Спасти иену могут результаты парламентских выборов в Нидерландах. Согласно социологическим опросам, позиции антиевропейской партии Герта Вилдерса несколько пошатнулись. Тем не менее, если фактические итоги окажутся для нее лучше результатов предварительного анкетирования, то это станет серьезным ударом по евро. В этом случае инвесторы начнут закладывать в котировки более оптимистичные итоги президентских выборов для Марин Ле Пен, чем сейчас предполагается.

Таким образом, USD/JPY рискует прокатиться на американских горках. «Ястребиная» риторика Йеллен вкупе с крепкими позициями Партии свободы либо «голубиная» риторика на фоне слабости сторонников Вилдерса приведут к колебаниям котировок в разных направлениях. Технически до выхода USD/JPY из диапазона 113,65-115,4 рассчитывать на серьезные движения не следует.