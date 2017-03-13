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13 марта 2017 года 15:52
Иена претендует на роль самой интересной валюты недели - InstaForex
Несмотря на то, что ни один из 41 эксперта Bloomberg не ожидает каких-либо изменений в монетарной политике Банка Японии на заседании 15-16 марта, иена претендует на роль самой интересной валюты недели благодаря встрече FOMC, раскрытию деталей бюджетного стимула администрацией Дональда Трампа и парламентским выборам в Нидерландах, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Boj, вероятнее всего, оставит ставку овернайт на уровне -0,1%, таргет по кривой доходности на нулевой отметке и прирост денежной базы на 80 трлн иен, однако динамика USD/JPY будет по-прежнему определяться внешними факторами. Реакция рынка на релиз данных по американской занятости поставила в тупик инвесторов. Non-farm payrolls увеличились на 235 тыс., превзойдя прогнозы экспертов Reuters. За январь показатель был пересмотрен в сторону увеличения, до +238 тыс., что позволило ему продемонстрировать лучшую двухмесячную динамику с июня-июля 2016. Безработица (4,7%) начиная с апреля прошлого года не превышала отметки 5%, что увеличивает вероятность нахождения экономики США в состоянии полной занятости. Средняя заработная плата повысилась до $26,09 в час, или на 2,8% г/г, лучший результат с момента начала текущего цикла восстановления после кризиса. После такой статистики доходность казначейских облигаций должна была уверенно пойти вверх, сделав из «медведей» по USD/JPY мальчиков для битья. На самом деле ставки расти не спешили, а рост EUR/USD позволил иене перейти в контратаку. Срочный рынок закладывает 89%-ю вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в марте, при этом инвесторы будут смотреть на прогнозы FOMC по ставке. Если ожидания сместятся с трех ее повышений в 2017 до четырех, то доллар США может получить новый повод для роста. Вместе с тем наиболее вероятным сценарием развития событий станет акцент Джанет Йеллен на неторопливость в процессе нормализации монетарной политики. Согласно исследованиям BofA Merill Linch, лучше всего в течение последующих двух недель с момента повышения ставки ФРС в период с 1994 по 2016 чувствовали себя рискованные активы, в то время как надежные, напротив, попадали под давление. Спасти иену могут результаты парламентских выборов в Нидерландах. Согласно социологическим опросам, позиции антиевропейской партии Герта Вилдерса несколько пошатнулись. Тем не менее, если фактические итоги окажутся для нее лучше результатов предварительного анкетирования, то это станет серьезным ударом по евро. В этом случае инвесторы начнут закладывать в котировки более оптимистичные итоги президентских выборов для Марин Ле Пен, чем сейчас предполагается. Таким образом, USD/JPY рискует прокатиться на американских горках. «Ястребиная» риторика Йеллен вкупе с крепкими позициями Партии свободы либо «голубиная» риторика на фоне слабости сторонников Вилдерса приведут к колебаниям котировок в разных направлениях. Технически до выхода USD/JPY из диапазона 113,65-115,4 рассчитывать на серьезные движения не следует.
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13 марта 2017 года 19:35
Москва. 13 марта. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 19:24
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста после затяжного падения, индекс ММВБ отскочил к рубежу 2000 пунктов во главе с бумагами операторов связи, металлургов во главе с "Мечелом", а также "Татнефтью". читать дальше
.13 марта 2017 года 18:43
Москва. 13 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.13 марта 2017 года 18:41
Нефть подвергалась агрессивным продажам три дня подряд, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С максимумов среды вблизи отметки 56 актив снизился почти на 5 долларов, нащупав дно на подходе к отметке 51 по сорту Brent. Игроки дошли до «точки кипения» и массово ринулись... читать дальше
.13 марта 2017 года 18:17
"Главным событием недели будет заседание ФРС. И хотя вероятность повышения в среду уже достигла 100% и сам факт роста ставки не будет значимым событием для рынка, основное внимание будет приковано к комментарию главы ФРС. В базовом сценарии комментарий должен быть умеренным, Йеллен может отметить... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:56
(в тексте и заголовке изменена ссылка на источник ) "Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:37
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост - ИК "Финам"
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост и отыграть часть потерь предыдущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам стал рост европейских площадок, где основные индексы к середине дня... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:50
Справедливый курс доллара при $51-52/барр. оцениваем на уровне 60-61,5 руб. - Банк "Санкт-Петербург"
"Падение цен на нефть на прошлой неделе на 8,1% сопровождалось умеренным ослаблением курса рубля на 1,3%, что создает потенциал для более сильного ослабления национальной валюты в случае сохранения негативной динамики в нефти. В краткосрочной перспективе сохраняется вероятность достижения уровня в... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:21
Котировки черного золота упали до минимумов ноября прошлого года на фоне заявлений Саудовской Аравии, отмечает руководитель департамента аналитики компании Глеб Задоя. Глава ВТБ предсказал рост доллара, а в России некоторые аналитики забеспокоились о риске дефляции. В прошедшую пятницу котировки... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:45
Москва. 13 марта. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 15:25
Биржевики всего мира находились в томительном ожидании данных по рынку труда Америки. Февральская статистика не подвела, вышла даже немногим лучше прогнозов: 235 тыс. против 221 тыс., и безработица 4,7% против 4,8% месяцем ранее, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:56
"В понедельник, 13 марта, на глобальном рынке акций наблюдается коррекция после обвального снижения на прошлой неделе. Российские индексы в первую половину торговой сессии также растут, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, вслед за акциями... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:40
Налоговые платежи в марте могут ослабить волатильность, но рубль останется под давлением - Sberbank CIB
Предполагается, что на март придется пик налоговых выплат в этом году – 1,7 трлн руб. ($28 млрд), что связано с дополнительными начислениями по налогу на прибыль по итогам года, отмечают аналитики Sberbank CIB. Из этой суммы экспортеры выплатят около 1 трлн руб. ($17 млрд), из которых 60%... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:20
"Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в котировках вероятности повышения ставок Федрезервом в этом... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:04
В ближайшее время российская валюта будет торговаться в рамках 59-61 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Валютные торги в понедельник стартовали ослаблением рубля относительно доллара до отметки 59,20 руб./доллар, однако впоследствии российская валюта довольно быстро восстановилась до отметок 59,00-59,10 руб./доллар. В целом рыночная ситуация не располагает к росту – нефтяные котировки по-прежнему... читать дальше
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