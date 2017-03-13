Рубль отыграл утреннее падение и вышел в плюс благодаря стабилизации цен на нефть

Москва. 13 марта. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 58,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,93 руб./EUR1, понизившись на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,7 копейки, до 60,77 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 марта на 8,47 копейки, до 59,1327 руб./$1, и повысил курс евро на 52,53 копейки, до 63,2661 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро на дневных торгах понедельника немного повышается, отыграв утреннее падение на фоне стабилизации на рынке нефти. Цены на нефть перестали активно падать после обвала прошлой недели, однако инвесторы по-прежнему продолжают опасаться повышения активности в нефтедобывающем секторе США. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели всего на 0,02% - до $51,36 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,19% - до $48,4 за баррель. На минувшей неделе WTI подешевела на 9,1%.

Как стало известно из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло максимальных с сентября 2015 года 617 штук. За последний год показатель увеличился на 202 единиц. По данным министерства энергетики США, объемы добычи нефти в стране подскочили до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 года.

Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов, валютные торги в понедельник стартовали ослаблением рубля относительно доллара, однако российская валюта довольно быстро восстановилась. "В целом рыночная ситуация не располагает к росту российского рубля - нефтяные котировки по-прежнему продолжают снижаться и, к тому же, хорошие пятничные данные по рынку труда США могли окончательно укрепить веру инвесторов в повышение ставки ФРС США в среду. Для рубля в совокупности с падением цен на нефть это неприятные новости, поэтому в ближайшее время российская валюта будет оставаться под давлением", - полагает аналитик.

По словам аналитика Нордеа банка Ольги Лапшиной, просевшая нефть не дает рублю шансов на особый рост в понедельник. "Тем не менее, стоит отметить, что при снижении цены Brent на $6-7 за баррель за короткое время рубль показал лишь незначительное ослабление, что на наш взгляд убедительно свидетельствует, что в моменте прямая корреляция с ценами на нефть существенно снизилась и локально большее влияние на российский рубль оказывают другие факторы", - считает она.

"Рубль продолжает четко следить за динамикой нефтяных котировок, хотя в последние дни темпы его ослабления отстают. Возвращаясь к оценке через рублевую цену барреля нефти, российская валюта выглядит переоцененной к доллару примерно на 5%. В ближайшее время в фокусе будет находиться оценка способности нефтяных котировок реализовать сценарий восстановительной коррекции к уровням $55 за баррель, хотя ни статистика по нефтяному рынку США, ни грядущее заседание ФРС к этому не располагают", - высказал мнение аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский прогнозирует повышенную волатильность рубля в основных валютных парах, чему могут способствовать большое количество важных событий, ожидаемых в ближайшие дни. "В целом, текущая неделя наполнена важными для рынка событиями - заседание ФРС, саммит G-20 на уровне глав Минфинов, публикация ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА - все это может способствовать росту волатильности в российской валюте", - отмечает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник почти не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) по сравнению с пятницей - до 10,18% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 10,26% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяца понизились на 1 б.п. - до 10,42%, 10,43% и 10,43% годовых соответственно.

По мнению аналитика банка "Зенит" В.Евстифеева, на текущей неделе условия рынка рублевых межбанковских кредитов могут ухудшиться. "Ожидаемое повышение базовой процентной ставки со стороны ФРС США окажет давление на рискованные активы и негативно отразится на динамике нефтяных котировок. Более того, в среду стартует налоговый период марта, на уплату страховых взносов в фонды потребуется около 550 млрд рублей", - полагает аналитик.