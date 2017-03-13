USD/RUB: падающий тренд по доллару теряет свою силу - TeleTrade

Биржевики всего мира находились в томительном ожидании данных по рынку труда Америки. Февральская статистика не подвела, вышла даже немногим лучше прогнозов: 235 тыс. против 221 тыс., и безработица 4,7% против 4,8% месяцем ранее, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

"Доллар США вопреки логике, не вырос, а скорректировался на этих новостях, - комментирует эксперт компании. - Тем не менее, отчет оказался сильным, и этот факт игнорировать нельзя. Что касается пары с рублем, то доллару впервые за несколько недель удалось закрыться в плюс относительно российской валюты. Пара USDRUB выросла за неделю на 1,34%. По дневному графику еще не видно, зато видно по четырехчасовому масштабу, что линия нисходящего тренда от середины ноября 2016г., уже пала по итогам минувшей недели. Так неужели падающий тренд по доллару завершен и в ближайшее время стоит делать ставку на рост американской валюты? Я думаю, да. Хотя я пока говорю лишь о коррекции к предыдущему снижению, которая на мой взгляд, имеет шансы достичь уровня 60,3-60,5 рублей, это к слову сказать будет всего 38,2% от всего падения с ноября".

В копилку покупателей доллара США, по мнению А. Игнатенко, также стоит отнести:

1) Ожидания по повышению ставки на ближайшем заседании 15-го марта. В Goldman Sachs теперь считают, что повышение ставки можно ждать в марте, июне и сентябре. Ожидания экспертов сдвинуты на более ранние сроки нежели предполагалось изначально.

2) Падение нефтяных котировок после длительного удержания в узком ценовом диапазоне тоже плюс для доллара. Стоимость эталонных марок Brent и WTI за неделю снизилась на 8,10% и 9,075% до 51,37$ и 48,49$ за баррель соответственно. В четверг я писала, что незакрытый "гэп" на уровне 50,47-51,72$ за баррель, оставленный 1 декабря, может стать целью спуска для смеси Brent, и как мы видим, именно в этот район котировки и направились.

3) Дальнейший рост буровых также негативен для нефти. Число буровых установок по данным от Baker Hughes за неделю до 10 марта увеличилось на 12 единиц до 768: 617 нефтяных против 609 и 151 газовых против 146 неделей ранее.

"Однако главной опасностью для цен на "черное золото" сейчас является угроза пробоя линии поддержки долгосрочного восходящего тренда от февраля 2016г. По Brent эта линия проходит на уровне 50-50,3$ за баррель, и цены пока находятся выше нее, а вот по WTI данный тренд получается уже пробитым, так как граница проходила через уровень 49$ за баррель. Если в ближайшие сессии он не будет возвращен, то котировки упадут еще ниже. Таким образом, слишком много факторов сошлись воедино, чтобы игнорировать вероятность роста американской валюты", - резюмирует эксперт TeleTrade.