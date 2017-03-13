В ожидании выхода статистики в Китае российские индексы будут консолидироваться - Dukascopy Bank SA

"В понедельник, 13 марта, на глобальном рынке акций наблюдается коррекция после обвального снижения на прошлой неделе. Российские индексы в первую половину торговой сессии также растут, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, вслед за акциями ЛУКОЙЛа (+1%) и Сбербанка (+1,4%) индекс ММВБ поднялся на 1%, вновь приблизившись к отметке 2000 пунктов. В свою очередь, индекс РТС растет на 0,75%, даже несмотря на продолжающееся ослабление российской валюты относительно основных валютных пар вслед за ценами на нефть. Дело в том, что на фоне продолжающегося увеличения количества буровых в США стоимость нефти сегодня снизилась до $51,3 за баррель, что является минимальным значением текущего года. Курс доллара относительно корзины DXY консолидируется вблизи отметки 101,2 пункта в ожидании заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. После восстановления российских индексов в начале торговой сессии понедельника мы ожидаем их консолидации на фоне ожиданий значимой макроэкономической статистики в Китае по промышленному производству, которая будет опубликована завтра утром".