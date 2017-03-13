Налоговые платежи в марте могут ослабить волатильность, но рубль останется под давлением - Sberbank CIB

Предполагается, что на март придется пик налоговых выплат в этом году – 1,7 трлн руб. ($28 млрд), что связано с дополнительными начислениями по налогу на прибыль по итогам года, отмечают аналитики Sberbank CIB. Из этой суммы экспортеры выплатят около 1 трлн руб. ($17 млрд), из которых 60% приходится на один день – 25 марта. Исходя из обычного соотношения продаж валюты и налоговых платежей (30–35%), можно предположить, что за период с 15 по 30 марта, когда ожидаются выплаты, может быть продано свыше $8 млрд. Но следует учесть, что в феврале компании уже продали больше валюты, чем обычно, 24 марта состоится заседание руководства ЦБ РФ, а также в марте прогнозируется отток валюты, связанный с увеличением выплат по внешнему долгу и с расчетами за зарубежные активы, приобретенные российскими компаниями. Из-за этих факторов спрос на доллары со стороны корпоративных игроков, видимо, будет значительным, тем самым ограничивая потенциальные продажи валюты в марте.

Кроме того, значительно выросшая волатильность цен на нефть, вероятно, окажет давление на курс рубля, поэтому экспортеры будут ждать более привлекательных уровней для продаж валюты. С учетом всего вышесказанного, эксперты Сбербанка полагают, что соотношение продаж валюты и налоговых платежей в марте будет ниже, чем обычно (20–25%). В целом, по их оценкам, за март будет продано чуть менее $7 млрд (из них $5,5 млрд в последнюю неделю).

"Мы считаем, что продажи валюты в марте не компенсируют потенциальное ослабление рубля, однако они могут снизить волатильность, и в результате курс рубля удержится в узком диапазоне, - заключают специалисты Sberbank CIB . - Обычно в марте очень высок дневной оборот торгов по паре USD/RUB на Московской бирже: в последние два года он был в среднем эквивалентен $5,9 млрд против $4,9 млрд в феврале. Это означает, что потенциальный объем продаж валюты экспортерами будет менее ощутимым для рынка (ожидаемая нами сумма около $7 млрд составляет приблизительно лишь 5% совокупного оборота за весь месяц). Впрочем, в последнюю неделю марта рубль может получить поддержку, которая будет обусловлена общей волатильностью рынка (помимо локального оттока валюты). Наш прогноз курса USD/RUB на конец марта – 61. Напомним, что, по нашим прогнозам, чистый отток валюты в марте составит $14 млрд, т. к. поступления по счету текущих операций ожидаются на уровне

$6,1 млрд, а объем погашений, выплат по сделкам M&A и интервенций Минфина составит в общей сложности $20,2 млрд".