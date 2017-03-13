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13 марта 2017 года 14:20
Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту - Sberbank CIB
"Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в котировках вероятности повышения ставок Федрезервом в этом году. Следовательно, участники рынка считают, что ставки будут повышены в три этапа (как ожидалось ранее), поэтому сюрпризов от ФРС по итогам заседания 15 марта не ожидается. Поскольку этот сценарий уже учтен в котировках, котировки золота получили значительную поддержку и отыграли часть пятничных потерь, вернувшись к уровню 100-дневного скользящего среднего – $1 209,79 за унцию. Кривые 50-дневного и 100-дневного скользящего среднего пересеклись впервые с февраля 2016 года: мы наблюдаем начальный этап восходящего тренда в ценах на золото после серьезных потерь в последние две недели. Участники рынка будут проявлять осторожность в ожидании решения ФРС по ставкам и пристально следить за комментариями регулятора", - комментируют эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
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13 марта 2017 года 19:35
Москва. 13 марта. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 19:24
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста после затяжного падения, индекс ММВБ отскочил к рубежу 2000 пунктов во главе с бумагами операторов связи, металлургов во главе с "Мечелом", а также "Татнефтью". читать дальше
.13 марта 2017 года 18:43
Москва. 13 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.13 марта 2017 года 18:41
Нефть подвергалась агрессивным продажам три дня подряд, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С максимумов среды вблизи отметки 56 актив снизился почти на 5 долларов, нащупав дно на подходе к отметке 51 по сорту Brent. Игроки дошли до «точки кипения» и массово ринулись... читать дальше
.13 марта 2017 года 18:17
"Главным событием недели будет заседание ФРС. И хотя вероятность повышения в среду уже достигла 100% и сам факт роста ставки не будет значимым событием для рынка, основное внимание будет приковано к комментарию главы ФРС. В базовом сценарии комментарий должен быть умеренным, Йеллен может отметить... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:56
(в тексте и заголовке изменена ссылка на источник ) "Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:37
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост - ИК "Финам"
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост и отыграть часть потерь предыдущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам стал рост европейских площадок, где основные индексы к середине дня... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:50
Справедливый курс доллара при $51-52/барр. оцениваем на уровне 60-61,5 руб. - Банк "Санкт-Петербург"
"Падение цен на нефть на прошлой неделе на 8,1% сопровождалось умеренным ослаблением курса рубля на 1,3%, что создает потенциал для более сильного ослабления национальной валюты в случае сохранения негативной динамики в нефти. В краткосрочной перспективе сохраняется вероятность достижения уровня в... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:21
Котировки черного золота упали до минимумов ноября прошлого года на фоне заявлений Саудовской Аравии, отмечает руководитель департамента аналитики компании Глеб Задоя. Глава ВТБ предсказал рост доллара, а в России некоторые аналитики забеспокоились о риске дефляции. В прошедшую пятницу котировки... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:52
есмотря на то, что ни один из 41 эксперта Bloomberg не ожидает каких-либо изменений в монетарной политике Банка Японии на заседании 15-16 марта, иена претендует на роль самой интересной валюты недели благодаря встрече FOMC, раскрытию деталей бюджетного стимула администрацией Дональда Трампа и... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:45
Москва. 13 марта. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 15:25
Биржевики всего мира находились в томительном ожидании данных по рынку труда Америки. Февральская статистика не подвела, вышла даже немногим лучше прогнозов: 235 тыс. против 221 тыс., и безработица 4,7% против 4,8% месяцем ранее, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:56
"В понедельник, 13 марта, на глобальном рынке акций наблюдается коррекция после обвального снижения на прошлой неделе. Российские индексы в первую половину торговой сессии также растут, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, вслед за акциями... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:40
Налоговые платежи в марте могут ослабить волатильность, но рубль останется под давлением - Sberbank CIB
Предполагается, что на март придется пик налоговых выплат в этом году – 1,7 трлн руб. ($28 млрд), что связано с дополнительными начислениями по налогу на прибыль по итогам года, отмечают аналитики Sberbank CIB. Из этой суммы экспортеры выплатят около 1 трлн руб. ($17 млрд), из которых 60%... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:04
В ближайшее время российская валюта будет торговаться в рамках 59-61 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Валютные торги в понедельник стартовали ослаблением рубля относительно доллара до отметки 59,20 руб./доллар, однако впоследствии российская валюта довольно быстро восстановилась до отметок 59,00-59,10 руб./доллар. В целом рыночная ситуация не располагает к росту – нефтяные котировки по-прежнему... читать дальше
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