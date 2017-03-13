Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту - Sberbank CIB

"Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые

могли бы привести к переоценке в котировках вероятности повышения ставок Федрезервом в этом году. Следовательно, участники рынка считают, что ставки будут повышены в три этапа (как ожидалось ранее), поэтому сюрпризов от ФРС по итогам заседания 15 марта не ожидается. Поскольку этот сценарий уже учтен в котировках, котировки золота получили значительную поддержку и отыграли часть пятничных потерь, вернувшись к уровню 100-дневного скользящего среднего – $1 209,79 за унцию. Кривые 50-дневного и 100-дневного скользящего среднего пересеклись впервые с февраля 2016 года: мы наблюдаем начальный этап восходящего тренда в ценах на золото после серьезных потерь в последние две недели. Участники рынка будут проявлять осторожность в ожидании решения ФРС по ставкам и пристально следить за комментариями регулятора", - комментируют эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.