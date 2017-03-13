Сезонность пока позволяет рублю игнорировать и нефть, и покупки Минфина - Райффайзенбанк

"На прошлой неделе ЦБ опубликовал оценку сальдо текущего счета за январь-февраль, из которой следует, что в феврале оно составило 5,5 млрд долл., что заметно ниже 8,6 млрд долл., полученных в январе (за счет восстановления импорта), при этом сальдо торгового баланса сократилось с 11,8 млрд долл. до 9,9 млрд долл. Эти данные оказались немного лучше наших модельных оценок. При средней цене нефти Brent за февраль 55 долл./барр. мы прогнозировали сальдо текущего счета на уровне 4,3 млрд долл. Напомним, что в январе данные ЦБ, напротив, оказались существенно хуже наших оценок (было недополучено по текущему счету порядка 3,5 млрд долл.), что мы объясняли аномально низким экспортом (данные ФТС еще не опубликованы). По нашим оценкам, еще порядка 6 млрд долл. (при текущих котировках нефти и курсе рубля) будет получено по счету текущих операций в марте, а с апреля сальдо начнет сокращаться вплоть до отрицательных значений в июне (во 2 кв. мы ожидаем всего 2-3 млрд долл.). В таких условиях покупки валюты Минфином (5 млрд долл. в

квартал) начнут оказывать все возрастающее давление на рубль в сторону его ослабления, - отмечают специалисты Райффайзенбанка. - В предположении, что нефть и рубль останутся на своих средних уровнях с начала года (55,7 долл./барр., 59,1 руб./долл.), по итогам года мы оцениваем сальдо текущего счета в размере 30-35 млрд долл., в то время как интервенции Минфина составят 20 млрд долл. По нашему мнению, факт покупок Минфина пока еще не отражен в курсе (из-за все еще высокого сальдо, в то время как в марте объем ежедневных покупок был урезан в два раза до 50 млн долл.). Ослабление рубля, начавшееся на прошлой неделе, обусловлено исключительно коррекцией нефти, при этом рубль выглядит существенно лучше (рубль ослаб всего на 2 руб., тогда как нефть просела на 4 долл.), в результате рублевая цена нефти снизилась до 3 026 руб. Справедливый курс рубля при нефти 51 долл./барр. мы оцениваем на уровне 65 руб./долл. Текущий уровень является интересным для начала формирования позиций (покупка долларов за рубли и покупка нефти за доллары), однако мы не исключаем уход нефти ниже 3000 руб./барр. (Brent)".