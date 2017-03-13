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Главная / Мнения аналитиков / Сезонность пока позволяет рублю игнорировать и нефть, и покупки Минфина - Райффайзенбанк
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13 марта 2017 года 13:49
Сезонность пока позволяет рублю игнорировать и нефть, и покупки Минфина - Райффайзенбанк
"На прошлой неделе ЦБ опубликовал оценку сальдо текущего счета за январь-февраль, из которой следует, что в феврале оно составило 5,5 млрд долл., что заметно ниже 8,6 млрд долл., полученных в январе (за счет восстановления импорта), при этом сальдо торгового баланса сократилось с 11,8 млрд долл. до 9,9 млрд долл. Эти данные оказались немного лучше наших модельных оценок. При средней цене нефти Brent за февраль 55 долл./барр. мы прогнозировали сальдо текущего счета на уровне 4,3 млрд долл. Напомним, что в январе данные ЦБ, напротив, оказались существенно хуже наших оценок (было недополучено по текущему счету порядка 3,5 млрд долл.), что мы объясняли аномально низким экспортом (данные ФТС еще не опубликованы). По нашим оценкам, еще порядка 6 млрд долл. (при текущих котировках нефти и курсе рубля) будет получено по счету текущих операций в марте, а с апреля сальдо начнет сокращаться вплоть до отрицательных значений в июне (во 2 кв. мы ожидаем всего 2-3 млрд долл.). В таких условиях покупки валюты Минфином (5 млрд долл. в квартал) начнут оказывать все возрастающее давление на рубль в сторону его ослабления, - отмечают специалисты Райффайзенбанка. - В предположении, что нефть и рубль останутся на своих средних уровнях с начала года (55,7 долл./барр., 59,1 руб./долл.), по итогам года мы оцениваем сальдо текущего счета в размере 30-35 млрд долл., в то время как интервенции Минфина составят 20 млрд долл. По нашему мнению, факт покупок Минфина пока еще не отражен в курсе (из-за все еще высокого сальдо, в то время как в марте объем ежедневных покупок был урезан в два раза до 50 млн долл.). Ослабление рубля, начавшееся на прошлой неделе, обусловлено исключительно коррекцией нефти, при этом рубль выглядит существенно лучше (рубль ослаб всего на 2 руб., тогда как нефть просела на 4 долл.), в результате рублевая цена нефти снизилась до 3 026 руб. Справедливый курс рубля при нефти 51 долл./барр. мы оцениваем на уровне 65 руб./долл. Текущий уровень является интересным для начала формирования позиций (покупка долларов за рубли и покупка нефти за доллары), однако мы не исключаем уход нефти ниже 3000 руб./барр. (Brent)".
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13 марта 2017 года 19:35
Москва. 13 марта. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 19:24
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста после затяжного падения, индекс ММВБ отскочил к рубежу 2000 пунктов во главе с бумагами операторов связи, металлургов во главе с "Мечелом", а также "Татнефтью". читать дальше
.13 марта 2017 года 18:43
Москва. 13 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.13 марта 2017 года 18:41
Нефть подвергалась агрессивным продажам три дня подряд, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С максимумов среды вблизи отметки 56 актив снизился почти на 5 долларов, нащупав дно на подходе к отметке 51 по сорту Brent. Игроки дошли до «точки кипения» и массово ринулись... читать дальше
.13 марта 2017 года 18:17
"Главным событием недели будет заседание ФРС. И хотя вероятность повышения в среду уже достигла 100% и сам факт роста ставки не будет значимым событием для рынка, основное внимание будет приковано к комментарию главы ФРС. В базовом сценарии комментарий должен быть умеренным, Йеллен может отметить... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:56
(в тексте и заголовке изменена ссылка на источник ) "Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:37
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост - ИК "Финам"
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост и отыграть часть потерь предыдущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам стал рост европейских площадок, где основные индексы к середине дня... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:50
Справедливый курс доллара при $51-52/барр. оцениваем на уровне 60-61,5 руб. - Банк "Санкт-Петербург"
"Падение цен на нефть на прошлой неделе на 8,1% сопровождалось умеренным ослаблением курса рубля на 1,3%, что создает потенциал для более сильного ослабления национальной валюты в случае сохранения негативной динамики в нефти. В краткосрочной перспективе сохраняется вероятность достижения уровня в... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:21
Котировки черного золота упали до минимумов ноября прошлого года на фоне заявлений Саудовской Аравии, отмечает руководитель департамента аналитики компании Глеб Задоя. Глава ВТБ предсказал рост доллара, а в России некоторые аналитики забеспокоились о риске дефляции. В прошедшую пятницу котировки... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:52
есмотря на то, что ни один из 41 эксперта Bloomberg не ожидает каких-либо изменений в монетарной политике Банка Японии на заседании 15-16 марта, иена претендует на роль самой интересной валюты недели благодаря встрече FOMC, раскрытию деталей бюджетного стимула администрацией Дональда Трампа и... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:45
Москва. 13 марта. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 15:25
Биржевики всего мира находились в томительном ожидании данных по рынку труда Америки. Февральская статистика не подвела, вышла даже немногим лучше прогнозов: 235 тыс. против 221 тыс., и безработица 4,7% против 4,8% месяцем ранее, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:56
"В понедельник, 13 марта, на глобальном рынке акций наблюдается коррекция после обвального снижения на прошлой неделе. Российские индексы в первую половину торговой сессии также растут, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, вслед за акциями... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:40
Налоговые платежи в марте могут ослабить волатильность, но рубль останется под давлением - Sberbank CIB
Предполагается, что на март придется пик налоговых выплат в этом году – 1,7 трлн руб. ($28 млрд), что связано с дополнительными начислениями по налогу на прибыль по итогам года, отмечают аналитики Sberbank CIB. Из этой суммы экспортеры выплатят около 1 трлн руб. ($17 млрд), из которых 60%... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:20
"Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в котировках вероятности повышения ставок Федрезервом в этом... читать дальше
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