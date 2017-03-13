Ренессанс Капитал поднял рейтинг GDR ВТБ до "держать" и оценку на 29%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,7 до $2,2 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ВТБ, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $1,57 за штуку, консенсус-рекомендация - "продавать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,27 за штуку.