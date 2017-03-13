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13 марта 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром подрос по ММВБ за счет ослабления рубля, бумаги ПИКа подскочили на 4%

Москва. 13 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по индексу ММВБ за счет ослабления рубля, при этом динамика blue chips смешанная на фоне разнополярных внешних факторов; обновили максимум с конца августа 2016 года акции "Группы компаний ПИК" на новостях о выкупе GDR с премией к рынку.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1979,77 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1055,6 пункта (-0,03%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар вырос до 59,09 рубля (+0,09 рубля).

В лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+4,3%, до 302,6 рубля).

"Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) сообщила о планах консолидировать торги своими ценными бумагами на "Московской бирже", для чего намерена в середине июня провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Компания через свою "дочку" "ПИК-Инвестпроект" объявит оферту владельцам GDR по цене $5,101 за расписку. Цена предусматривает премию к цене закрытия торгов 10 марта в 3%, к средневзвешенной цене за 3 месяца - 13%, говорится в сообщении "ПИКа". Компания готова выкупить до 49 млн 990 тыс. 198 GDR, таким образом, она потратит на оферту до $255 млн. Оферта действует до 24 марта. Делистинг с LSE запланирован на 15 июня.

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%), "Газпрома" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6% и -2,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%).

Индексы в США в пятницу подросли на сильной статистике по рынку труда США, но неделю завершили в "минусе" из-за сильного падения цен на нефть.

Уровень безработицы в США в феврале снизился до 4,7% с 4,8%, как и ожидалось, а число рабочих мест увеличилось на 235 тыс. при прогнозах роста на 200-220 тыс. Показатель за январь был пересмотрен с 227 тыс. на 238 тыс., в результате рост рабочих мест по результатам двух месяцев стал рекордным с июля прошлого года.

Ситуация в сфере занятости оказывает значительное влияние на решения руководства Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. Позитивные данные еще более усилили ожидания инвесторов, что американский ЦБ может поднять стоимость кредитования в стране уже в этом месяце.

В понедельник в Азии преобладал подъем индексов, плюсует Европа (FTSE, S&P350 прибавляют по 0,2%) перед предстоящими на этой неделе заседаниями центральных банков США и Японии, а также ряда других стран.

Очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) пройдет 14-15 марта, и рынок уже заложился на повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 0,75-1%. Банк Японии проведет заседание 15-16 марта.

Нефть в понедельник пытается замедлить снижение, которое достигло 9% по итогам прошедшей недели на опасениях, что активизация сланцевой добычи в США сведет на нет усилия стран-членов ОПЕК и других крупнейших мировых производителей по сокращению производства.

Инвесторов беспокоит то, что повышение резервов в США до рекордных объемов сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $51,28 за баррель (-0,2% и -1,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $48,33 за баррель (-0,3% и -1,6% в пятницу).

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 617, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год показатель увеличился на 202 буровых. По данным Минэнерго США, объемы добычи нефти в стране подскочили до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 года.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, помимо снижения цен на нефть Brent, негативное влияние на настроения инвесторов оказывает приближающееся заседание ФРС.

После сильных данных по рынку труда США рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС почти в 100%. С одной стороны, ужесточение монетарной политики отражает улучшение состояния экономики и уже отчасти отыграно рынком. С другой стороны, сильные макроданные поднимают риски более агрессивного повышения ставок в этом году и далее. Поскольку решение регулятора больших сомнений не вызывает, наибольший интерес представляют комментарии в ходе пресс-конференции по итогам заседания: инвесторы будут искать указания на сроки и масштаб дальнейшего ужесточения политики. Также большее значение для рынков приобретают фундаментальные характеристики - сильные макроданные на этой неделе могут поддержать позиции "быков".

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что рубль продолжит ослабление перед заседанием ФРС США в среду, по итогам которого ожидается увеличение верхнего уровня процентной ставки. Кроме того, инвесторы не рискнут покупать нефть после очередного роста запасов сырой нефти в США, хотя цена и обвалилась на прошлой неделе. Нефть пока не выкупают, вероятно, инвесторы ждут очередной статистики по топливу. Из мировых событий на текущей неделе также стоит выделить запуск процедуры по выходу Великобритании из ЕС, что может добавить волатильности мировым рынкам. В свою очередь, президент США представит в Конгресс проект бюджета страны, где может содержаться конкретика по экономической политике. Поэтому американский рынок может отреагировать снижением, если ожидания инвесторов не оправдаются.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, для российского рынка акций наиболее значимым фактором было бы некоторое повышение цен на нефть в течение дня, траектория курса рубля остается зависимой от динамики цен на нефть. Хорошие данные по американскому рынку труда развеяли некоторые опасения по поводу перспектив крупнейшей мировой экономики. Впрочем, среди инвесторов ходят разговоры о том, что слишком оптимистично настроенному фондовому рынку США "нужна" коррекция, которая вполне может оказаться "заразной" для других глобальных рынков. Для нефтяного и российского фондового рынков главным фактором риска, бесспорно, по-прежнему является возможное разочарование инвесторов в перспективах дальнейшего роста цен на нефть.

Сообщения о том, что примерно 11% добывающих мощностей в Ливии временно не работают из-за вооруженных столкновений, не способны развернуть цены на нефть к росту. В Великобритании продолжается обсуждение законопроекта о выходе из ЕС: в понедельник палата лордов вернет его на рассмотрение в палату общин. В Китае во вторник выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству. В среду вечером станет известно решение ФРС США по денежно-кредитной политике, также ожидаются заседания ряда других ЦБ и встреча министров финансов и глав ЦБ стран "большой двадцатки". Во вторник президент США Дональд Трамп впервые встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на протяжении полутора месяцев риторика представителей американского регулятора постоянно ужесточалась, что делает исход события почти неизбежным.

Нефть продолжает свое многодневное снижение, провал в пятницу вызван отчетом Baker Hughes и слухами, что представители Саудовской Аравии предупредили своих американских коллег о нежелании продлевать соглашение об ограничении добычи. Соответственно, перспективы нефти на второе полугодие резко ухудшились, особенно с учетом рекордных запасов в США.

Рынок акций РФ с начала года неуклонно снижается, ликвидируя последствия "ралли Трампа" и несбывшиеся надежды на повышенные дивиденды госкомпаний. На неделе, завершившейся 8 марта, фонды, инвестирующие в акции РФ, зафиксировали отток в размере более $216 млн по сравнению с оттоком $265 млн неделей ранее. Это один из худших результатов среди развивающихся рынков. С технических позиций коррекция может продолжиться до 1920-1950 пунктов по индексу ММВБ, где можно будет говорить о полном отказе от надежд. Впрочем, на текущей неделе рынок еще может показать отскок, воспользовавшись вполне спокойным внешним фоном. К тому же может состояться разворот по доллару, когда ФРС наконец-то повысит ставку в среду. Впрочем, нефть способна продавить рынок к более низким значениям.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+12,7% и +18,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), ГДР ROS AGRO (MOEX: AGRO) (+2,8%), бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,7%).

Подешевели бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,2%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-3,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,635 млрд руб. (из них 1,1 млрд руб. пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,068 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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