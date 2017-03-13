В ближайшее время российская валюта будет торговаться в рамках 59-61 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Валютные торги в понедельник стартовали ослаблением рубля относительно доллара до отметки 59,20 руб./доллар, однако впоследствии российская валюта довольно быстро восстановилась до отметок 59,00-59,10 руб./доллар. В целом рыночная ситуация не располагает к росту – нефтяные котировки по-прежнему продолжают снижаться. Кроме того, пятничные данные по рынку труда, похоже, окончательно укрепили веру инвесторов в то, что на мартовском заседании ставка будет повышена. Более того, прогноз – трехкратное ужесточение кредитно-денежной политики в этом году. Для этого есть все предпосылки – ситуация в американской экономике продолжает улучшаться, а отчет по безработице за февраль снимает сомнения относительно целесообразности повышения ставок. За этот шаг выступает большинство чиновников ФРС, даже те, кто ранее считался противником ужесточения кредитно-денежной политики. Теперь помимо мартовского повышения рынок ожидает, что ставка будет повышена еще и в июне. Для рубля в совокупности с падением цен на нефть это неприятные новости. В ближайшее время российская валюта будет оставаться под давлением, торгуясь в рамках 59,00-61,00 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.