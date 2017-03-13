Ориентир по индексу ММВБ - 1990 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Торги на российском рынке начались с умеренного роста. Большинство бумаг торгуется на положительной территории. Нефть торгуется вблизи минимумов с ноября, и это тревожный сигнал, поскольку в случае, если она опустится ниже $50, на фондовом рынке могут усилиться распродажи, а курс USD/RUB пойдет вверх и, вероятно, пробьет отметку 60, что может вызвать стремительные покупки валюты. Катализатором обоих событий может стать заседание ФРС в среду, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет повышена, а кроме того, объявлено о дальнейшем ее повышении в течение года. Сегодня в фокусе мало событий, которые повлияют на рынок. На этом фоне торговая активность будет относительно низкой, а рынок, по всей видимости, закроется ростом в пределах 0,5%. Ориентир по индексу ММВБ - 1990 пунктов, вероятность вновь подняться выше психологической отметки 2000 пунктов сегодня низкая", - комментирует ситуацию начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.