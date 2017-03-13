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13 марта 2017 года 13:16
Евро-доллар начинает готовиться к новому тренду на рост - ВТБ 24
"Впереди заседание ФРС, обычно перед такими крупными событиями рынок редко демонстрирует ралли. Далее весьма важно, что несколько изменилась политика Казначейства США в отношении аукционов по векселям. Во-первых, на вторник поставили еще один внеочередной вексель, на 35 млрд долл. сроком на 35 дней. Во-вторых, повышены объемы размещений по 3-мес. и 6-мес. биллям, до 36 и 30 млрд долл. соответственно, против 30 и 24 млрд на прошлой неделе. Это означает хотя бы временную, но паузу в сокращении короткого долга. В самом деле, операционный кэш Казначейства США просел уже до 66 млрд долл., дальше сокращать долг можно только за счет превышения налоговых поступлений над расходами бюджета. Такая ситуация в бюджете США наблюдается в апреле, но не в марте. Поэтому на следующей неделе и до конца марта рост евро вряд ли будет сильным (можно рассчитывать на 1,08), а до заседания ФРС в среду вероятна небольшая коррекция. Уровни типа 1,15 и 1,20 рассчитываем увидеть во 2 квартале 2017 года. Мы определенно считаем, что шансы на заметный рост доллара уже минимальны. Мы отмечали, что есть вероятность того, что под отметкой 1,05 может быть произведен сбор "стопов", но возможен и вариант, при котором евро пойдет вверх сразу, уж слишком явно крупные игроки выкупают евро в последние недели, пошли по второму варианту. Мы полагаем, что в лучшем случае на предстоящей неделе евро-доллар еще вернется к 1,0550, а в целом перед заседанием ФРС будет торговаться между 1,0550 и 1,06, после чего пойдет постепенный рост. Доллар надо обесценивать для поддержки промышленности США, и уже даже Казначейство США готово к падению доллара, поскольку очень сильно сократило "короткий" долг в последние месяцы", - комментирует ситуацию аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.
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13 марта 2017 года 19:35
Москва. 13 марта. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 19:24
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.13 марта 2017 года 18:43
Москва. 13 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.13 марта 2017 года 18:41
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(в тексте и заголовке изменена ссылка на источник ) "Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:37
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост - ИК "Финам"
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.13 марта 2017 года 16:50
Справедливый курс доллара при $51-52/барр. оцениваем на уровне 60-61,5 руб. - Банк "Санкт-Петербург"
"Падение цен на нефть на прошлой неделе на 8,1% сопровождалось умеренным ослаблением курса рубля на 1,3%, что создает потенциал для более сильного ослабления национальной валюты в случае сохранения негативной динамики в нефти. В краткосрочной перспективе сохраняется вероятность достижения уровня в... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:21
Котировки черного золота упали до минимумов ноября прошлого года на фоне заявлений Саудовской Аравии, отмечает руководитель департамента аналитики компании Глеб Задоя. Глава ВТБ предсказал рост доллара, а в России некоторые аналитики забеспокоились о риске дефляции. В прошедшую пятницу котировки... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:52
есмотря на то, что ни один из 41 эксперта Bloomberg не ожидает каких-либо изменений в монетарной политике Банка Японии на заседании 15-16 марта, иена претендует на роль самой интересной валюты недели благодаря встрече FOMC, раскрытию деталей бюджетного стимула администрацией Дональда Трампа и... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:45
Москва. 13 марта. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 15:25
Биржевики всего мира находились в томительном ожидании данных по рынку труда Америки. Февральская статистика не подвела, вышла даже немногим лучше прогнозов: 235 тыс. против 221 тыс., и безработица 4,7% против 4,8% месяцем ранее, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:56
"В понедельник, 13 марта, на глобальном рынке акций наблюдается коррекция после обвального снижения на прошлой неделе. Российские индексы в первую половину торговой сессии также растут, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, вслед за акциями... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:40
Налоговые платежи в марте могут ослабить волатильность, но рубль останется под давлением - Sberbank CIB
Предполагается, что на март придется пик налоговых выплат в этом году – 1,7 трлн руб. ($28 млрд), что связано с дополнительными начислениями по налогу на прибыль по итогам года, отмечают аналитики Sberbank CIB. Из этой суммы экспортеры выплатят около 1 трлн руб. ($17 млрд), из которых 60%... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:20
"Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в котировках вероятности повышения ставок Федрезервом в этом... читать дальше
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