Евро-доллар начинает готовиться к новому тренду на рост - ВТБ 24

"Впереди заседание ФРС, обычно перед такими крупными событиями рынок редко демонстрирует ралли. Далее весьма важно, что несколько изменилась политика Казначейства США в отношении аукционов по векселям. Во-первых, на вторник поставили еще один внеочередной вексель, на 35 млрд долл. сроком на 35 дней. Во-вторых, повышены объемы размещений по 3-мес. и 6-мес. биллям, до 36 и 30 млрд долл. соответственно, против 30 и 24 млрд на прошлой неделе. Это означает хотя бы временную, но паузу в сокращении короткого долга. В самом деле, операционный кэш Казначейства США просел уже до 66 млрд долл., дальше сокращать долг можно только за счет превышения налоговых поступлений над расходами бюджета. Такая ситуация в бюджете США наблюдается в апреле, но не в марте. Поэтому на следующей неделе и до конца марта рост евро вряд ли будет сильным (можно рассчитывать на 1,08), а до заседания ФРС в среду вероятна небольшая коррекция. Уровни типа 1,15 и 1,20 рассчитываем увидеть во 2 квартале 2017 года. Мы определенно считаем, что шансы на заметный рост доллара уже минимальны. Мы отмечали, что есть вероятность того, что под отметкой 1,05 может быть произведен сбор "стопов", но возможен и вариант, при котором евро пойдет вверх сразу, уж слишком явно крупные игроки выкупают евро в последние недели, пошли по второму варианту. Мы полагаем, что в лучшем случае на предстоящей неделе евро-доллар еще вернется к 1,0550, а в целом перед заседанием ФРС будет торговаться между 1,0550 и 1,06, после чего пойдет постепенный рост. Доллар надо обесценивать для поддержки промышленности США, и уже даже Казначейство США готово к падению доллара, поскольку очень сильно сократило "короткий" долг в последние месяцы", - комментирует ситуацию аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.