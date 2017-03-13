Российская валюта выглядит переоцененной к доллару примерно на 5% - Банк "Зенит"

"Рубль продолжает четко следить за динамикой нефтяных котировок, хотя в последние дни темпы его ослабления отстают. Возвращаясь к оценке через рублевую цену барреля нефти, российская валюта выглядит переоцененной к доллару примерно на 5%. Развивающиеся рынки оказались под всесторонним давлением, как из-за динамики сырьевых рынков, так и в свете резко изменившихся ожиданий на заседание ФРС США в марте и уверенности в повышении базовой процентной ставки. Несмотря на существенное снижение объемов плановых покупок Минфином, рубль в текущем месяце испытает давление еще и со стороны платежного баланса, поскольку объем внешних погашений в текущем месяце составит почти $16 млрд, что вдвое выше февральских значений. Теперь в фокусе находится оценка способности нефтяных котировок реализовать сценарий восстановительной коррекции к уровням $55 за баррель, хотя ни статистика по нефтяному рынку США, ни грядущее заседание ФРС к этому не располагают", - отмечают специалисты Банка "Зенит".