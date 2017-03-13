Акции Evraz исключены из MVIS Russia Index по итогам квартальной ребалансировки

Индексный провайдер MVIS indices объявил об исключении акций Evraz из MVIS Russia Index после квартальной ребалансировки, итоги которой вступят в силу 17 марта 2017 года после закрытия торгов.

Акции Evraz были включены в индекс в рамках предыдущей ребалансировки в декабре 2016 года.

Как говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, по оценкам эксперта, отток из акций Evraz со стороны VanEck Vectors Russia ETF (RSX), для которого MVIS Russia Index является бенчмарком, составит порядка $19 млн.

По оценкам стратега финансовой группы (БКС) Вячеслава Смольянинова, исключение из индекса MVIS Russia акций Evraz, которые имели в данном индексе вес 0,81%, составит около $20 млн.

"При среднедневном объеме торгов за последние три месяца $6,8 млн отток будет соответствовать трем дням торгов. Учитывая неровные объемы торгов в бумаге в прошлом, мы ожидаем, что акции окажутся под давлением в понедельник и ближе к дате ребалансировки", - говорится в обзоре ФГ.

Кроме того, как отмечается в обзоре И.Питерского, по итогам мартовской ребалансировки, в MVIS Russia Index у некоторых бумаг был незначительно изменен вес.

Так, был повышен вес депозитарных расписок "Магнита" (MOEX: MGNT) (ожидаемый приток $20 млн) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) (приток $5 млн). В то же время вес акций Polymetal (MOEX: POLY) и депозитарных расписок ВТБ (MOEX: VTBR) был понижен, что приведет к оттоку из этих бумаг пассивных денег на уровне $9 млн и $6 млн соответственно.