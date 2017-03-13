Не исключаем сохранения дальнейшего сползания цен вниз к уровням $49-50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены продолжают движение вниз. Распродажи на рынке наблюдались практически всю минувшую неделю, по итогам которой стоимость контрактов снизилась на ~9%. Поводом для негатива послужили продолжающийся рост запасов нефти и производства в США, а также отсутствие четких сигналов от членов сделки ОПЕК+ в отношении дальнейших перспектив совместных действий на рынке. Недельные данные от Baker Hughes вновь отразили рост числа буровых в США на 8 ед. (до 617 ед., +92 ед. с начала года), что лишь поддерживает негативный настрой рынка. Несмотря на то, что ряд технических индикаторов дают определенные сигналы к тому, что в районе 51/51,2/bbl Brent находится уровень поддержки, не исключаем сохранения дальнейшего сползания цен вниз к уровням $49-50/bbl по Brent. Большая ясность на рынке сформируется к концу недели, на которой пройдет заседание ФРС (15/03), выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК (14/03) и МЭА (15/03)", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.