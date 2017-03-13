Российские евробонды, вероятно, попытаются стабилизироваться вблизи текущих значений - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра UST-10 торгуются с доходностью 2,57%-2,58% годовых, нефть пытается отскакивать от минимумов в 51 долл./барр. по Brent. На этой неделе важным событием станет заседание ФРС 14-15 марта. Рыночная вероятность подъема ставок остается 100%, что уже заложено в котировках гособлигаций США, соответственно вряд ли они покажут заметное изменение до заседания. В этом ключе российские евробонды могут стабилизироваться вблизи текущих значений до 15 марта. Важной станет риторика главы ФРС по итогам заседания (в 21-21:30 мск 15 марта), которая может усилить ожидания трех повышений ставок в текущем году, что, возможно, еще может подтолкнуть вверх доходности treasuries", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.