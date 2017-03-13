Наш рынок акций остаётся перепроданным - ВТБ 24

"Давление нефтяного рынка сохраняется, что обещает оказывать давление и на рубль, и на отечественные акции. Принимая во внимание предстоящие на этой неделе заседания центробанков и экспирацию фьючерсных контрактов, имеет смысл в начале недели не торопиться с открытием позиций. Наш рынок остаётся перепроданным, но в условиях снижающихся цен на нефть и отсутствии ярких инвестиционных идей портфельные инвесторы вряд ли будут проявлять заметный интерес. Потенциал отскока наверх в текущих условиях, на наш взгляд, ограничен уровнем 2040 пунктов (+3,5%). Интересны и "Газпром", и "Сбербанк", и "АЛРОСА". Выравнивание котировок обыкновенных и привилегированных акций "Мечела" стоит использовать для перекладки из "префов" в "обычки". Обращаем внимание на не сломавшие, а лишь вернувшиеся к линиям поддержки среднесрочных повышательных трендов бумаги ММК и "Газпром нефти". Ждём на этой неделе публикацию отчётности ГМК "Норникель", "ЛУКОЙЛа", "АЛРОСА", UC Rusal, "Мегафона", "Русагро", Polymetal, ЛСР, "Дикси", "Энел России" и ТГК-1. В отсутствии других драйверов лишь сильная корпоративная отчётность вкупе с обещанием щедрых дивидендов акционерам способны возвратить интерес инвесторов к отдельным бумагам", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.