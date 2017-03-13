Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Ростелекома до "продавать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых телекоммуникационных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) была понижена рекомендация с "держать" до "продавать".

В то же время для депозитарных расписок "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и для депозитарных расписок и акций "Мегафона" (MOEX: MFON) была подтверждена рекомендация "покупать", а для акций МТС - оставлена рекомендация "держать". Кроме того, рекомендация "держать" не изменилась для депозитарных расписок Vimpelcom.