Наиболее вероятно, что пара Eur/usd отступит к 1,0640 - TeleTrade

"Пара Eur/usd достаточно неожиданно поднялась выше 1,07, прибавив за три дня почти 200 пунктов. Действует потенциальная возможность ЕЦБ переходить к постепенному ослаблению стимулирующей политики, сокращению выкупа активов. Технически пара, преодолев сопротивление на 1,07, тестирует уровень 1,0715. При закреплении выше него есть возможность похода к 1,08. Но более вероятно, что после столь резкого взлёта без коррекции пара отступит к 1,0640 - предыдущим локальным максимумам. На евро может повлиять в понедельник цикл выступлений членов ЕЦБ - и самого Драги, и Констансиу, и Прата. Но, безусловно, все ожидают главное событие недели - 15 марта, когда будет объявлен вердикт ФРС. До этого момента движение на рынке может быть ограниченным", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.