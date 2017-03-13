При ухудшении ситуации на нефтяном рынке рубль вполне может уйти за 60-рублевую отметку к доллару США - МБО "ОРГБАНК"

"Как и ожидалось, с началом весны оптимизм на российском валютном рынке несколько поубавился. Основным "возмутителем" его оказался нефтяной рынок, где за одну торговую неделю цены на "черное золото" обвалились на 10%. Пока рубль, который в последнее время пытается отвязаться от нефтяных котировок, держит этот удар. Однако при дальнейшем ухудшении ситуации на нефтяном рынке рубль вполне может растерять свои достижения и уйти за 60-рублевую отметку по отношению к доллару США. Такой вариант развития выглядит достаточно реалистичным. Неудачные попытки пробить уровень 57$/баррель по марке Brent вынудили игроков сменить свои настроения в пользу "медвежьего" тренда, где стремительное падение котировок было вызвано закрытием "длинных" позиций. Однако количество остающихся "длинных" позиций остается еще значительным и находится в интервале 47-51$/баррель. Ключевыми уровнями для нефти Brent в настоящее время являются 50 и 47,5$/баррель. Другим важным событием, способным повлиять на российский финансовый рынок, является очередное заседание Банка России, где перед Советом Директоров стоит непростая задача. С одной стороны, значительная разница между ключевой ставкой и инфляционными данными, поступающими от Росстата, ощутимо тормозит экономическое развитие страны, с другой - снижение ключевой ставки в нынешних условиях может спровоцировать снижение курса российской валюты за счет сворачивания операций "carry trade". И хотя некоторая девальвация рубля имеет положительный эффект для российских производителей, вместе с этим она несет в себе и политические риски. Усилия финансовых властей, направленные на стабилизацию и снижение волатильности, могут оказаться напрасными. Однако в любом случае в настоящее время основным драйвером на финансовом рынке остаются цены на нефть", - комментирует ситуацию шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.