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Главная / Мнения аналитиков / При ухудшении ситуации на нефтяном рынке рубль вполне может уйти за 60-рублевую отметку к доллару США - МБО "ОРГБАНК"
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13 марта 2017 года 11:16
При ухудшении ситуации на нефтяном рынке рубль вполне может уйти за 60-рублевую отметку к доллару США - МБО "ОРГБАНК"
"Как и ожидалось, с началом весны оптимизм на российском валютном рынке несколько поубавился. Основным "возмутителем" его оказался нефтяной рынок, где за одну торговую неделю цены на "черное золото" обвалились на 10%. Пока рубль, который в последнее время пытается отвязаться от нефтяных котировок, держит этот удар. Однако при дальнейшем ухудшении ситуации на нефтяном рынке рубль вполне может растерять свои достижения и уйти за 60-рублевую отметку по отношению к доллару США. Такой вариант развития выглядит достаточно реалистичным. Неудачные попытки пробить уровень 57$/баррель по марке Brent вынудили игроков сменить свои настроения в пользу "медвежьего" тренда, где стремительное падение котировок было вызвано закрытием "длинных" позиций. Однако количество остающихся "длинных" позиций остается еще значительным и находится в интервале 47-51$/баррель. Ключевыми уровнями для нефти Brent в настоящее время являются 50 и 47,5$/баррель. Другим важным событием, способным повлиять на российский финансовый рынок, является очередное заседание Банка России, где перед Советом Директоров стоит непростая задача. С одной стороны, значительная разница между ключевой ставкой и инфляционными данными, поступающими от Росстата, ощутимо тормозит экономическое развитие страны, с другой - снижение ключевой ставки в нынешних условиях может спровоцировать снижение курса российской валюты за счет сворачивания операций "carry trade". И хотя некоторая девальвация рубля имеет положительный эффект для российских производителей, вместе с этим она несет в себе и политические риски. Усилия финансовых властей, направленные на стабилизацию и снижение волатильности, могут оказаться напрасными. Однако в любом случае в настоящее время основным драйвером на финансовом рынке остаются цены на нефть", - комментирует ситуацию шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.
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13 марта 2017 года 19:35
Москва. 13 марта. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 19:24
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста после затяжного падения, индекс ММВБ отскочил к рубежу 2000 пунктов во главе с бумагами операторов связи, металлургов во главе с "Мечелом", а также "Татнефтью". читать дальше
.13 марта 2017 года 18:43
Москва. 13 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.13 марта 2017 года 18:41
Нефть подвергалась агрессивным продажам три дня подряд, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С максимумов среды вблизи отметки 56 актив снизился почти на 5 долларов, нащупав дно на подходе к отметке 51 по сорту Brent. Игроки дошли до «точки кипения» и массово ринулись... читать дальше
.13 марта 2017 года 18:17
"Главным событием недели будет заседание ФРС. И хотя вероятность повышения в среду уже достигла 100% и сам факт роста ставки не будет значимым событием для рынка, основное внимание будет приковано к комментарию главы ФРС. В базовом сценарии комментарий должен быть умеренным, Йеллен может отметить... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:56
(в тексте и заголовке изменена ссылка на источник ) "Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в... читать дальше
.13 марта 2017 года 17:37
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост - ИК "Финам"
Улучшение внешнего фона позволило сегодня российскому фондовому рынку продемонстрировать коррекционный рост и отыграть часть потерь предыдущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Основным поводом к покупкам стал рост европейских площадок, где основные индексы к середине дня... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:50
Справедливый курс доллара при $51-52/барр. оцениваем на уровне 60-61,5 руб. - Банк "Санкт-Петербург"
"Падение цен на нефть на прошлой неделе на 8,1% сопровождалось умеренным ослаблением курса рубля на 1,3%, что создает потенциал для более сильного ослабления национальной валюты в случае сохранения негативной динамики в нефти. В краткосрочной перспективе сохраняется вероятность достижения уровня в... читать дальше
.13 марта 2017 года 16:21
Котировки черного золота упали до минимумов ноября прошлого года на фоне заявлений Саудовской Аравии, отмечает руководитель департамента аналитики компании Глеб Задоя. Глава ВТБ предсказал рост доллара, а в России некоторые аналитики забеспокоились о риске дефляции. В прошедшую пятницу котировки... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:52
есмотря на то, что ни один из 41 эксперта Bloomberg не ожидает каких-либо изменений в монетарной политике Банка Японии на заседании 15-16 марта, иена претендует на роль самой интересной валюты недели благодаря встрече FOMC, раскрытию деталей бюджетного стимула администрацией Дональда Трампа и... читать дальше
.13 марта 2017 года 15:45
Москва. 13 марта. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.13 марта 2017 года 15:25
Биржевики всего мира находились в томительном ожидании данных по рынку труда Америки. Февральская статистика не подвела, вышла даже немногим лучше прогнозов: 235 тыс. против 221 тыс., и безработица 4,7% против 4,8% месяцем ранее, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:56
"В понедельник, 13 марта, на глобальном рынке акций наблюдается коррекция после обвального снижения на прошлой неделе. Российские индексы в первую половину торговой сессии также растут, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, вслед за акциями... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:40
Налоговые платежи в марте могут ослабить волатильность, но рубль останется под давлением - Sberbank CIB
Предполагается, что на март придется пик налоговых выплат в этом году – 1,7 трлн руб. ($28 млрд), что связано с дополнительными начислениями по налогу на прибыль по итогам года, отмечают аналитики Sberbank CIB. Из этой суммы экспортеры выплатят около 1 трлн руб. ($17 млрд), из которых 60%... читать дальше
.13 марта 2017 года 14:20
"Технические индикаторы говорят о формировании восходящего тренда по золоту. Данные по занятости вне сельского хозяйства США превзошли консенсус-прогноз, но оказались ниже ожиданий спекулянтов, которые могли бы привести к переоценке в котировках вероятности повышения ставок Федрезервом в этом... читать дальше
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