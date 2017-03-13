Рынок суверенных российских евробондов в настоящий момент выглядит перекупленным - Росбанк

"Прошедшая неделя на рынке ОФЗ проходила под знаком укрепления долгосрочных бумаг, доходности которых снизились на 8-12 бп. К завершению пятничных торгов доходность 10-летней ОФЗ-ПД 26207 составила 8.13% годовых, что является минимальным значением с середины февраля. На предстоящей неделе мы ожидаем увеличения волатильности на рынках в преддверии заседания ФРС США. На наш взгляд, ожидаемое решение об увеличении ставки должно прежде всего отразиться на рынке суверенных российских евробондов, который в настоящий момент выглядит перекупленным (спред Russia’26/UST’10 составляет 170 бп). В то же время влияние на рынок ОФЗ будет ограничено по причине сохраняющегося высокого спроса на локальный российский госдолг. Применительно к рынку российского корпоративного долга в пятницу Евраз (BB-/B1/BB-) завершил "роад-шоу". С высокой вероятностью, сегодня-завтра эмитент будет тестировать "аппетит" рынка к новой долларовой бумаге. Мы полагаем, что Евраз постарается использовать дефицит предложения долларовых заимствований из РФ для удлинения кривой, в частности, инвесторам могут быть предложены бумаги с погашением в 2023 или 2024 гг. Ближайший на кривой выпуск EVRAZ’22 дает доходность 4,94% по "мид-маркету" (275 бп над "свопами"). Учитывая последние размещения корпоративного долга из России (к примеру, CHMFRU’21), компания вряд ли будет предлагать премию ко вторичной кривой, что указывает на доходность 5,05% для 6 лет и 5,13% для 7 лет", - отмечают аналитики Росбанка.