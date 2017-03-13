13 марта 2017 года 10:20
Рубль снижается к доллару и евро утром понедельника на фоне падения нефти, евро вырос выше 63 рублей
Москва. 13 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, при этом евро преодолел отметку 63 руб./EUR1 впервые с 9 февраля; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающих слабеть цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,06-59,18 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,13 руб./$1 (+13 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,32 руб./EUR1 (+24,5 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла на 18 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,01 рубля.
Доллар при этом оказался на 8,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 57,2 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро в начале торгов понедельника снижается в связи с ценами на нефть, которые продолжают снижаться после падения на 9% по итогам прошедшей недели. Инвесторов беспокоит то, что повышение резервов в США до рекордных объемов сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом. Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 617, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год показатель увеличился на 202 буровых. По данным министерства энергетики США, объемы добычи нефти в стране подскочили до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 года.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,06% - до $51,34 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник опустились на 0,27% - до $48,36 за баррель, торгуясь на минимальных уровнях с ноября 2016 года.
Опубликовано: /Финмаркет/
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