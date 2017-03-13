Наш прогноз по паре USD/RUB - уровень 62 по итогам 2к'17 - Росбанк

"Мировые валютные рынки неожиданным образом отреагировали на пятничный релиз сильной статистики из США: позиции доллара ослабли относительно валют как развитых (EUR/USD +0,9%), так и развивающихся стран (USD/RUB -0,5%, USD/TRY -1,1%, USD/BRL -1,6%). Возможно, часть инвесторов фиксировала прибыль после витка долларового ралли; вместе с тем уже на текущей неделе у долларовых "быков" должны появиться новые поводы для оптимизма ввиду ожидаемого 15-го марта повышения ставки ФРС. Вкупе с отсутствием локальной поддержки со стороны цен на нефть подобное движение поддержит наш прогноз по паре USD/RUB на уровне 62 по итогам 2к'17", - отмечают специалисты Росбанка.