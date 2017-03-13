Видим риски для продолжения краткосрочного снижения по нефти, однако считаем его чрезмерным - Промсвязьбанк

"Нефть в пятницу вновь не удержала позиции, хотя в первой половине дня отскакивала даже к $53/баррель. Тем не менее, закрытие прошло уже на уровне $51/баррель: статистика по числу буровых в США вновь показала их рост (+8 шт.), что не добавило инвесторам оптимизма, которые и так спешат избавиться от рискового актива ввиду неясных перспектив от сделки ОПЕК+. На этой неделе состоится заседание ФРС, а также выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК (14 марта) и МЭА (15 марта). Мы видим риски для продолжения краткосрочного снижения по нефти (проторговка $50–51/баррель, закрытие декабрьского "гэпа"), однако считаем его чрезмерным, предполагая, что к концу недели нефть вернет утраченные позиции. Также рассчитываем на начало разгрузки запасов в США ввиду завершения сезонного техрегламента", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.