На текущей неделе рынок акций ещё может показать отскок - "Открытие Брокер"

Российский рынок снижается несколько недель подряд. После пика в первый торговый день нового года индекс ММВБ неуклонно стремился вниз, ликвидируя последствия "ралли Трампа" и несбывшиеся надежды на повышенные дивиденды госкомпаний. В последние недели также был зарегистрирован отток средств нерезидентов. На неделе, завершившейся 8 марта, фонды, инвестирующие в акции РФ, зафиксировали отток в размере более $216 млн по сравнению с оттоком в $265 млн неделей ранее. Это один из худших результатов среди развивающихся рынков. С технических позиций, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, коррекция может продолжиться до 1920-1950 по ММВБ, где можно будет говорить о полном отказе от надежд. Впрочем, на текущей неделе рынок ещё может показать отскок, воспользовавшись вполне спокойным внешним фоном. К тому же может состояться разворот по доллару, когда ФРС повысит ставку в среду. Впрочем, нефть способна продавить рынок к более низким значениям.