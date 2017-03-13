Оснований для прекращения снижения по индексу РТС пока нет - ИФ "Олма"

Оснований для прекращения снижения по индексу РТС пока не появилось, считает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев. В преддверии заседания ФРС 15 марта активность покупателей на российском рынке акций будет относительно невысокой. Возможное снижение цен нефть в район 50 долларов за баррель марки Brent также будет способствовать слабости российской валюты в ближайшие два-три торговых дня. На внутреннем валютном рынке сегодня возможно повышение по паре доллар-рубль в район 59,6 – 59,9.