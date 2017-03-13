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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможно открытие ниже уровня 1970 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк
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13 марта 2017 года 09:45

Возможно открытие ниже уровня 1970 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в пятницу продолжил реагировать на ухудшение конъюнктуры глобальных рынков, сумев лишь немного стабилизироваться вблизи сильного уровня поддержки 1960 пунктов ММВБ. Основными факторами риска остаются ухудшение восприятия риска развивающихся рынков в свете ускорения повышения ставок в США, а также продолжающаяся негативная переоценка нефтегазового сектора на глобальных рынках. Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль как по мере пересмотра ожиданий по размеру дивидендов отдельных госкомпаний, так и нивелирования ожиданий санкционного дисконта по мере быстрого улучшения на политическом "фронте". Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон, что может привести к открытию сессии ниже уровня 1970 пунктов ММВБ", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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