Доллар сможет закрепиться над отметкой 59 рублей - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар сможет закрепиться над отметкой 59 рублей, что станет подтверждением пробоя этого уровня и будет говорить о возвращении в рамки январской консолидации. Учитывая, что подъем ставки американским регулятором уже заложен в ценах, на факте данного решения на международном валютном рынке доллар может ослабеть по отношению к большинству валют на фоне фиксации прибыли по "длинным" позициям в долларе, что, в свою очередь, позволит рублю отыграть часть потерь по отношению к американской валюте", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.