13 марта 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятно, продажи будут преобладать
В первый рабочий день недели большинство аналитиков предполагают открытие рынка акций РФ на отрицательной территории. Активность на рынке будет невысокой.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1970-1975 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор попытается частично отыграть понесенные на прошлой неделе потери. В дальнейшем внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет понедельник, вероятно, незначительным изменением. Потенциальный рост на этой неделе рекомендуем продавать от 2010-2030, 2070 пунктов по индексу ММВБ. Основной целью текущей коррекции видим 1800-1900 пунктов".
ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "В понедельник перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит динамика рынка энергоносителей – нефть марки Brent продолжает снижение, отступив к отметке $51. Внешние фондовые площадки поддержат "быков". Однако в текущих условиях позитив с фондовых рынков окажет лишь сдерживающее влияние на наш рынок. Главным фактором остается динамика цен на нефть, в результате продажи в российских акциях будут преобладать, а основные индексы продолжат негативную динамику прошлой недели. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, что может дать повод российскому рынку для коррекционного роста".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон, что может привести к открытию сессии ниже уровня 1970 пунктов ММВБ".
ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Оснований для прекращения снижения по индексу РТС пока не появилось. В преддверии заседания ФРС 15 марта активность покупателей на российском рынке акций будет относительно невысокой".
Опубликовано: /Финмаркет/
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